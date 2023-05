Una vicinanza sconveniente sta per prendere forma nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Fikret Fekeli (Furkan Palali), l’aitante nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik), si sentirà infatti sempre più attratto dalla dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), ma cercherà di reprimere ciò che sente per non creare problemi nel difficile matrimonio tra la donna e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes); l’uomo riuscirà però davvero nel suo intento?

Terra Amara, news: Ali Rahmet caccia Behice dalla tenuta

Le prime avvisaglie dell’attrazione si cominceranno ad avvertire quando Ali Rahmet inviterà la dark lady Behice (Esra Dermancioglu) a lasciare per un certo periodo Cukurova; iniziativa che il padrino prenderà nel momento in cui, pur non avendo alcuna prova, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), accuserà la donna dell’assassinio della suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin).

In attesa di fare ulteriori accertamenti sulla questione, Ali Rahmet chiederà dunque elegantemente a Behice di tornare a Istanbul, asserendo che la sua presenza nella tenuta non sta facendo altro che creare problemi nel già difficile rapporto tra Yilmaz e Mujgan.

Dopo essersi mostrata offesa di fronte alle insinuazioni di Ali Rahmet, Behice preparerà quindi le valigie e prenderà un taxi in direzione dell’aeroporto, ma non avrà affatto intenzione di lasciare Cukurova. La donna pagherà infatti un complice per simulare un’aggressione che le impedisca di partire, ma non tutto andrà come aveva previsto…

Terra Amara, trame: Mujgan furiosa con Ali Rahmet e Yilmaz per l’aggressione a Behice

Eh sì: oltre a farsi picchiare in pieno viso, Behice chiederà al suo complice di spararle all’altezza di una spalla. Dopo alcune resistenze, il brutto ceffo accetterà di macchiarsi di tale azione ma, proprio mentre starà per far partire il colpo, un cane randagio si avventerà contro di lui per proteggere Behice. Il risultato? Alla fine, la Hekimoglu riceverà uno sparo quasi all’altezza del cuore e le sue condizioni di salute saranno precarie, visto che il malvivente fuggirà (invece di portarla in ospedale).

Nelle ore successive, Behice verrà quindi ritrovata sul ciglio della strada in fin di vita proprio da Fikret. L’uomo si metterà infatti sulle tracce della donna quando ritroverà la valigia, con i suoi vestiti sparsi per terra. E ciò avverrà proprio mentre Fikret sarà in compagnia di Mujgan (che stava accompagnando all’aeroporto, nella speranza di convincerla a non partire per Istanbul come invece voleva fare portando con sé Kerem Alì).

Dato che la zia verrà sottoposta ad una difficile operazione, Mujgan se la prenderà dunque sia con Yilmaz e sia con Ali Rahmet, rimarcando che tutto ciò non sarebbe avvenuto se non fosse stata cacciata dalla tenuta!

Terra Amara, spoiler: Fikret è attratto da Mujgan!

Visto che Mujgan non vorrà stare in compagnia né di Yilmaz né tanto meno di Ali Rahmet, Fikret offrirà dunque il suo supporto a Mujgan nei difficili attimi dell’operazione di Behice, che comunque riuscirà a cavarsela. Una circostanza grazie alla quale sarà piuttosto evidente che il giovane Fekeli si sente attratto da Mujgan, anche se farà di tutto pur di non assecondare la cosa anche per evitare di avere problemi con Yilmaz.

Tuttavia, col trascorrere degli episodi, sarà sempre più difficile per Fikret stare lontano dalla bella dottoressa…