Terra Amara anticipazioni: Mujgan è di nuovo incinta?

Una terribile notizia si abbatterà su Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese. Proprio quando sarà in procinto di fuggire con l’amato Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), dopo diversi tentativi non andati a buon fine, la nostra protagonista scoprirà nel peggiore dei modi che la rivale Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) è in attesa di un altro bambino. Andiamo quindi con calma per spiegare come verrà introdotta questa storyline…

Terra Amara, news: Yilmaz si arrabbia con Zuleyha

Tutto partirà nel momento in cui Demir Yaman (Murat Unalmis) organizzerà una conferenza stampa per comunicare che intende dare una ricompensa di un milione di lire turche a chiunque sarà in grado di trovare l’assassino della madre Hunkar (Vahide Percin). Ovviamente, nel dare tale comunicato, Demir vorrà avere al suo fianco Zuleyha, che si mostrerà complice col marito e gli prenderà persino la mano di fronte ai numerosi giornalisti.

Una scena che farà arrabbiare tantissimo Yilmaz, che quella sera stesso affronterà Zuleyha per chiederle se voglia davvero fuggire con lui, visto che dal suo punto di vista si è avvicinata tantissimo a Demir “grazie” alla morte di Hunkar. L’evidente gelosia di Akkaya – che soltanto qualche giorno aveva deciso di fuggire con lei lasciando il piccolo Kerem Alì nelle mani di Mujgan – non piacerà alla Altun, soprattutto quando l’uomo le chiederà in malo modo se ha smesso di comportarsi in camera da letto come la legittima moglie di Demir.

Terra Amara, trame: Mujgan ascolta il litigio tra Zuleyha e Yilmaz

Da un lato, visibilmente offesa, Zuleyha interromperà la discussione e lascerà “appeso” Yilmaz; dall’altro possiamo anticiparvi che tale dialogo, che avverrà nella casa che l’uomo ha comprato da Sermin (Sibel Tascioglu), verrà ascoltato segretamente da Mujgan, la quale comprenderà con suo estremo dolore che, per amore della Altun, il marito era disposto ad abbandonare Kerem Alì.

Confusa e addolorata, la dottoressa Hekimoglu sembrerà dunque montare una vera e propria pantomima per “colpire e affondare” Zuleyha. Vediamo insieme cosa farà…

Terra Amara, spoiler: Mujgan è incinta?

Un giorno, Mujgan seguirà Zuleyha fino alla farmacia principale di Cukurova. Dopo aver lanciato una serie di frecciatine alla rivale, la Hekimoglu estrarrà dunque dalla sua borsetta un referto medico, attraverso il quale farà sapere al farmacista di essere incinta e che presto Kerem Alì avrà un fratellino!

Lieta novella che, ovviamente, per Zuleyha equivarrà ad una vera e propria doccia gelata, dato che si sentirà presa in giro da Yilmaz (poiché le avrà sempre giurato di avere interrotto qualsiasi tipo di rapporto intimo con Mujgan). Ma si ci potrà davvero fidare della parole di Mujgan o la “gravidanza” sarà soltanto l’ennesimo tentativo per tenere Yilmaz legato a sé? Seguici su Instagram.