Un atroce sospetto agiterà Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Ripensando ad un dialogo con Behice (Esra Dermancioglu) avvenuto qualche ora prima dell’assassinio di Hunkar, la dottoressa avrà infatti il sentore che sia stata proprio la zia a macchiarsi del crimine e non esiterà ad affrontarla…

Terra Amara, news: Behice uccide Hunkar

Come già sapete, tutto si verificherà quando, grazie al detective che ha ingaggiato, Hunkar scoprirà che Behice ha ucciso i suoi due mariti per entrare in possesso delle loro ricchezze, facendo passare le loro morti come dei semplici infarti grazie alla complicità del fratello medico (ormai defunto).

Piuttosto che recarsi alla polizia per denunciarla, Hunkar deciderà di incontrare la nemica faccia a faccia e, dopo averle mostrato le prove delle sue accuse, la inviterà a lasciare Cukurova se non vuole passare il resto della sua vita in prigione. Parole che genereranno immediatamente la reazione della Hekimoglu, dato che quest’ultima estrarrà un coltello affilato dalla sua borsa e pugnalerà per ben due volte Hunkar a morte all’altezza del cuore.

Una volta compiuto il crimine, la “zietta” ruberà dunque i gioielli a Hunkar per inscenare un furto e si precipiterà alla riunione delle donne di Cukurova organizzata al club per deviare i sospetti da sé…

Terra Amara, spoiler: Mujgan sospetta che Behice abbia ucciso Hunkar!

Occhio perciò a quello che accadrà quando, dopo ore di estenuanti ricerche, Demir (Murat Unalmis) ritroverà il corpo senza vita di Hunkar e per tutta Cukurova inizierà a diffondersi la voce del suo assassinio. Sconvolta per quanto accaduto, Mujgan ritornerà subito a casa e comunicherà la notizia a Behice, che per tutta risposta si mostrerà fredda a riguardo e sottolineerà che probabilmente la signora Yaman è caduta nelle mani di qualche ladro malintenzionato.

In quei precisi momenti, Mujgan avrà però modo di ricordare quanto le aveva detto la zia soltanto la sera prima riguardo alla decisione di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) di sposare Hunkar. Piuttosto inviperita, Behice le aveva infatti promesso che avrebbe sistemato la situazione prima della celebrazione del matrimonio per evitare che la Yaman le cacciasse dalla tenuta una volta diventata la moglie di Fekeli. Un discorso che accenderà i forti sospetti di Mujgan, la quale riterrà possibile che la parente si sia macchiata dell’assassinio…

Terra Amara, trame: Behice ripudia Mujgan

Visto che vorrà sciogliere quanto prima il suo terribile sospetto, Mujgan penserà bene di affrontare l’argomento con Behice e, attraverso un giro di parole, le farà capire che ritiene possibile che sia stata lei ad uccidere Hunkar. Di fronte a ciò, la dark lady si mostrerà dunque offesa e ripudierà Mujgan per averle dato dell’assassina, precisando che le dovrà chiedere scusa in lacrime appena la polizia scoverà il vero colpevole.

Una vera e propria pantomima che Behice porterà fino in fondo, tant’è che preparerà le valigie e lascerà in fretta e furia la tenuta di Fekeli. E chissà se la cattiva, nel suo delirio, non avrà già pensato ad un capro espiatorio sul quale rigettare ingiustamente la colpa dell’omicidio di Hunkar… Seguici su Instagram.