Un Altro Domani anticipazioni: Julia, ecco chi è l’autore degli articoli di gossip contro di lei…

Un clamoroso colpo di scena rischierà di mettere un brusco freno nella nascente relazione tra Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e lo psicologo Leo Lozano (Juanlu Gonzalez) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. E tutto verrà causato da una bugia raccontata proprio dall’uomo…

Un Altro Domani, news: Leo e Julia iniziano una relazione ma…

Julia e Leo ad un certo punto non riusciranno a reprimere la reciproca attrazione che sentono e faranno per la prima volta l’amore. Il giorno successivo a tale avvicinamento, Lozano tenterà però di fuggire da Robledillo de la Sierra senza dare una spiegazione alla Infante, che reagirà in malo modo e lo rimprovererà di fronte a diversi presenti nel bar dell’hotel di Tirso (Oliver Ruano).

Tali parole faranno però cambiare radicalmente idea a Leo, visto che metterà da parte il suo proposito di partire e confesserà a Julia di aver reagito in quel modo poiché non sarà ancora riuscito a superare del tutto la rottura con l’ex fidanzata (avvenuta sull’altare il giorno in cui avrebbero dovuto sposarsi). Ciò spingerà Julia a proporre a Leo una frequentazione “senza nessuna pressione”, ma di fatto i due diventeranno da quel momento inseparabili. E sarà proprio lì che cominceranno le stranezze…

Un Altro Domani, trame: che cosa nasconde Leo?

Anche se tutto sembrerà procedere a gonfie vele, Leo si mostrerà decisamente nervoso ogni qual volta che il suo cellulare squillerà mentre sarà in compagnia di Julia. Non a caso, quando arriverà al limite di sopportazione, Lozano si metterà in contatto con il numero attraverso un sms e chiederà al misterioso interlocutore di non cercarlo più per nessun motivo.

Un atteggiamento che, col trascorrere delle giornate, non passerà inosservato nemmeno a Julia, ma Leo riuscirà a evitare l’argomento asserendo che è sua madre a chiamarlo (alla quale preferisce non dire, per il momento, che ha una nuova fidanzata). Le stranezze non si fermeranno però qui, visto che Leo darà l’impressione di non conoscere un cugino di Cloe (Gloria Ortega), che invece dovrebbe far parte di un paese vicino a Robledillo dove intrattiene un corso.

Un Altro Domani, spoiler: Leo è l’autore di julimaria.es

Questi atteggiamenti del tutto contraddittori e intrisi di bugie avranno dunque una spiegazione plausibile? Ebbene sì: possiamo anticiparvi che Leo è l’autore dei post apparsi contro Julia e gli abitanti di Robledillo nel sito web julimaria.es. Una verità che emergerà quando il misterioso utente telefonico lo raggiungerà nel paesello per chiedergli altri contenuti scandalosi sui paesani in grado di far fruttare i contatti del portale.

Dato che si sarà realmente invaghito di Julia, Leo non vorrà continuare a portare avanti tale incarico, ma l’uomo – che sarà il suo superiore – lo esorterà a non lasciarsi sfuggire tale opportunità, precisando che è stato l’unico editore a dargli fiducia quando gli altri gli hanno voltato le spalle…

Un ricatto in piena regola che Leo cercherà di arginare, ma il caporedattore non sarà disposto a lasciar perdere. Alla fine Lozano cederà e continuerà a scrivere oppure resterà fermo nella sua posizione rischiando che il capo racconti tutto a Julia?