Tempesta d’amore: Lia e Robert scoprono di non essere fratelli! | Puntate italiane

Uno dei momenti più attesi di questa stagione di Tempesta d’amore sta per andare in scena! Nei prossimi giorni verrà infatti finalmente smascherato uno dei più crudeli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lia decide di ripetere il test del DNA

Negli ultimi due anni abbiamo imparato che Ariane è capace di compiere ogni genere di crimine, omicidio incluso. La crudeltà di cui la dark lady ha dato prova nei confronti di Cornelia “Lia” Holle (Deborah Müller), però, è senza eguali…

Come sappiamo, pur di separare la “rivale” da Robert (Lorenzo Patané), la dark lady ha forgiato ad arte delle prove false per far credere ai due innamorati di essere fratellastri. Non contenta, la Kalenberg ha poi tormentato la povera Holle, arrivando a simularne un tentato suicidio e tentando di farla rinchiudere in una clinica psichiatrica.

Insomma, Lia ha dovuto affrontare un vero e proprio incubo, che l’ha portata a sospettare di tutto, specialmente quando si tratta di Ariane. E così, quando le prime bugie della dark lady sono venute alla luce, la Holle è stata improvvisamente colta da un terribile dubbio: e se la Kaleberg avesse falsificato anche il loro test del DNA?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lia e Robert scoprono di non essere imparentati

Convinta nel suo cuore di non poter essere la sorella di Robert a causa della natura dei propri sentimenti nei suoi confronti, Lia deciderà dunque di effettuare un nuovo esame genetico per avere conferma della propria intuizione. Purtroppo, però, quasi nessuno intorno a lei sembrerà condividere il suo ottimismo…

Sia Michael (Erich Altenkopf) che Robert saranno infatti convinti che la donna si stia solo facendo del male e che l’esito del test del DNA non farà che confermare quanto già sanno. Il risultato? Temendo una nuova delusione, Lia deciderà di fuggire dal Fürstenhof prima ancora di aver ricevuto il responso dal laboratorio. La verità è dunque destinata a non venire mai alla luce?

Ebbene, fortunatamente le cose non andranno così! Quando finalmente i risultati arriveranno al Fürstenhof e finiranno nelle mani di Robert, quest’ultimo riuscirà a raggiungere e fermare la sua amata appena in tempo per rivelarle l’incredibile verità: non sono imparentati! E a quel punto la loro gioia sarà incontenibile… Seguici su Instagram.