Un nuovo amore sta per sbocciare nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! A pochi giorni dal loro primo incontro, tra Gerry Richter (Johannes Huth) e Merle Finow (Michaela Weingartner) scoccherà infatti la scintilla… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Gerry, Merle e Erik

Da quando è arrivato al Fürstenhof, nel cuore di Gerry c’è sempre stata una sola donna: Shirin (Merve Çakır). E poco importa se quest’ultima abbia più volte reso chiaro di non ricambiare i sentimenti del suo spasimante. Ma sarà davvero così?

La situazione è improvvisamente cambiata quando all’hotel a cinque stelle è comparsa Merle, una giovane e bella donna in carriera giunta a Bichlheim per prendersi una pausa dalla sua frenetica vita lavorativa. Con grande sorpresa di tutti, la nuova arrivata ha fin da subito mostrato nei confronti di Gerry un interesse che va ben oltre la semplice simpatia. E la cosa sembra essere reciproca…

A conferma dei suoi sentimenti per il giovane Richter, la ragazza respingerà anche Erik (Sven Waasner), dicendo chiaramente a quest’ultimo che tra lei e Gerry sta nascondo qualcosa. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry e Merle si baciano

Come prevedibile, Gerry non sembrerà comprendere fino in fondo la natura dei sentimenti di Merle nei suoi confronti, né tantomeno si fermerà a riflettere su ciò che lui stesso prova per la ragazza. La situazione, però, evolverà velocemente costringendolo ad affrontare la questione.

Tutto inizierà quando Merle chiederà al suo amato di insegnarle a giocare a golf: dopotutto il ragazzo è fresco vincitore di un prestigioso torneo! Sarà così che i due faranno pratica insieme ed i risultati non tarderanno ad arrivare…

La felicità per i progressi della Finow porterà infatti i due ragazzi ad avvicinarsi, fino a che tra loro non scatterà un bacio! Come reagirà Gerry di fronte a quel gesto inaspettato? E come la prenderà Shirin? Seguici su Instagram.