Tempesta d’amore: Shirin ossessionata da Gerry… e respinge Henning! | Anticipazioni italiane

Come fare a portare avanti una relazione quando il proprio cuore batte per un altro? Sarà questo il dilemma che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Shirin Ceylan (Merve Çakır) si troverà ad affrontare. E le conseguenze saranno tutt’altro che scontate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin sogna Gerry

Per mesi Shirin non ha avuto dubbi: Gerry (Johannes Huth) è il suo migliore amico, mentre è Henning (Matthias Zera) l’uomo che ama davvero. Una certezza che ormai da qualche giorno sta sempre più vacillando…

Come sappiamo, l’arrivo improvviso di Merle Finow (Michaela Weingartner) e l’inizio della relazione tra quest’ultima e Gerry hanno sconvolto la Ceylan, portandola a provare qualcosa di inaspettato: la gelosia.

Se inizialmente Shirin proverà a tenere sotto controllo questi sentimenti, tutto cambierà quando la ragazza sorprenderà il “suo” Gerry nel letto di Merle. Sconvolta, la Ceylan si ritroverà infatti poco dopo a fare sul suo “migliore amico” un sogno decisamente poco casto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin evita Henning

Completamente destabilizzata, Shirin proverà invano a dimenticare le sensazioni provate durante quell’esperienza onirica, tanto da chiedere consiglio a Yvonne (Tanja Lanäus), vista la notevole esperienza di quest’ultima in questioni sentimentali.

Ebbene, la madre di Josie (Lena Conzendorf) proverà a rassicurarla sul fatto che non necessariamente i sogni riflettono qualcosa che noi realmente proviamo. Peccato solo che non sia questo il caso… e Shirin lo capirà molto presto!

Quando si ritroverà da sola con Henning, la ragazza non solo non riuscirà a baciarlo, ma chiederà anche al fidanzato di non passare la notte da lei, adducendo una scusa. Il sommelier si renderà conto che la compagna si è innamorata di un altro?