Tempesta d’amore: Vanessa e Carolin, salta il matrimonio! | Anticipazioni tedesche

Grandi colpi di scena sono in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore ! Uno degli eventi più attesi dai telespettatori d’oltralpe non avrà infatti l’esito atteso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa e Carolin vogliono sposarsi

Una delle storyline più appassionanti della prossima stagione di Tempesta d’amore è senza dubbio il triangolo sentimentale tra Max Richter (Stefan Hartmann), Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß).

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Vanessa lascerà Max ad un passo dalle nozze per iniziare una relazione con Carolin, che a sua volta stava per sposare Michael (Erich Altenkopf). Come se non bastasse, la Sonnbichler scoprirà di essere incinta dell’ex fidanzato. Una scoperta che movimenterà ulteriormente le cose…

Ne seguiranno mesi di tira e molla che si concluderanno però con la decisione da parte di Vanessa di restare insieme a Carolin e di sposare quest’ultima! Dopo lo shock iniziale, Max sembrerà finalmente accettare la situazione e augurerà il meglio alle due donne. Ma sarà sincero?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa e Carolin annullano le nozze

Inizialmente sembrerà proprio di sì, tanto che Richter si innamorerà di una bellissima giovane donna di nome Imani (Belina Mohamed-Ali). Quando però arriverà finalmente l’attesissimo giorno delle nozze di Vanessa e Carolin, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: Max deciderà di far saltare il matrimonio!

Al momento non è chiaro cosa spingerà il fitness trainer a interrompere il grande giorno della sua ex, specialmente proprio ora che sembrava aver finalmente superato la fine della loro relazione. Quel che è certo è che ci sarà un duro litigio tra Max e le promesse spose. Litigio che verrà seguito dalla decisione delle due donne di annullare le nozze.

Cosa sarà successo? In attesa di scoprirlo, possiamo anticiparvi che Max si sentirà terribilmente in colpa per il proprio comportamento e cercherà di rimediare organizzando per Vanessa e Carolin delle nozze a sorpresa… ci riuscirà? Seguici su Instagram.

(Puntate 4064-6, in onda in Germania dal 30 giugno al 25 luglio 2023)