Nessun segreto si può nascondere alla dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) perché tanto, prima o poi, ne verrà a conoscenza e, molto probabilmente, lo terrà per sé fino al momento più opportuno. È questa la tattica che la donna potrebbe usare con Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik), nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Cerchiamo di comprendere per quale ragione…

Terra Amara, news: che cosa nasconde Fikret?

Per capire meglio tale storyline dobbiamo ripercorrere una vicenda di cui vi abbiamo già accennato nei nostri precedenti post. Ad un certo punto della storia, nonostante l’ospitalità dello zio Ali Rahmet, Fikret deciderà di affittare una casa a Cukurova che apparteneva alla defunta Hunkar (Vahide Percin), ma all’uomo che lo aiuterà a sbrigare la documentazione chiederà di non farne menzione con nessuno.

Fikret si troverà quindi tra le mani dei documenti legali dai quali si evincerà che diversi mesi prima Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) ha venduto tutti i suoi possedimenti a Hunkar per racimolare dei soldi utili per fuggire da Cukurova insieme a Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Una fuga che sarà però andata in malora. Tale passaggio andrà ad intersecarsi con Behice…

Terra Amara, trame: l’incidente di Yilmaz

Tutto partirà il giorno dello sciagurato incidente d’auto dove Yilmaz resterà gravemente ferito. Dopo aver accolto in città il cugino Bahtiyar, medico di professione che si sarà trasferito proprio a Cukurova per lavorare in ospedale, Fikret si troverà a passare tutto il pomeriggio con Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), scossa poiché il piccolo Kerem Alì per colpa di una sua piccola svista sarà caduto dal divano, sbattendo la testa.

Ovviamente, non appena rincaserà, Mujgan scoprirà con estremo sgomento quanto successo a Yilmaz e si struggerà dal dolore perché temerà che possa morire da un momento all’altro. Una paura che spingerà la Hekimoglu a fare pace con il marito, dal quale stava ufficialmente per divorziare per consentirgli di stare con Zuleyha. Come facilmente prevedibile, l’incidente di Yilmaz scombussolerà la vita degli abitanti della tenuta di Ali Rahmet Fekeli, con Behice che avrà libero accesso ad una scoperta…

Terra Amara, spoiler: Behice trova i documenti che Fikret nasconde…

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, dato il trambusto generale, Mujgan avrà dimenticato un oggetto di Kerem Alì nella macchina di Fikret. Vista l’ora tarda, la dottoressa non vorrà disturbare l’uomo per recuperarlo, ma Behice non sarà del suo stesso avviso e, senza avvisare il giovane Fekeli, prenderà le chiavi dell’auto per poterlo ridare alla nipote.

Agendo in tale modo, Behice troverà dunque nel paraurti dell’auto una documentazione che Fikret stava custodendo gelosamente, anche se non potrà andare fino in fondo con la lettura a causa di un momento di forte tensione che si verificherà a villa Fekeli. Ma, anche se per pochi secondi, che cosa avrà letto Behice? I documenti attestanti il fatto che Yilmaz ha ceduto tutte le sue proprietà a Hunkar, in cambio di tantissimo denaro, oppure qualcos’altro? Seguici su Instagram.