Tempesta d’amore: André bacia Bettina… e inizia l’incubo! | Anticipazioni italiane

L’amore è cieco e, nel caso di André Konopka (Joachim Lätsch), pure sordo! Nonostante sia stato ripetutamente messo in guardia dai propri amici nei confronti di Bettina Schönefeld (Natalie Hünig), lo chef non ascolterà infatti i consigli dei suoi cari e cederà al fascino della nuova arrivata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie smaschera le bugie di Bettina

Da quando Bettina è entrata nella sua vita, André non riesce a pensare ad altro. Quello che era nato come un semplice scambio di messaggi con una sua fan è infatti velocemente evoluto in un vero e proprio innamoramento… almeno da parte dell’uomo!

Se lo chef ha chiaramente perso la testa per la Schönefeld, infatti, quest’ultima sta invece giocando con lui un gioco poco pulito, destando i sospetti di Rosalie (Natalie Alison). Dopo aver assistito ad una scena decisamente sospetta con protagonista Bettina, la Engel ha dunque deciso di indagare, scoprendo che nuova arrivata ha mentito su parecchie cose…

Sarà così che Rosalie smaschererà davanti ad André le bugie di Bettina, lasciando lo chef a bocca aperta. L’uomo capirà dunque chi è davvero la donna di cui si è innamorato?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André e Bettina diventano una coppia

Ebbene, la risposta è “no”! Dimostrando una grande prontezza di riflessi (nonché capacità di manipolazione), Bettina non solo riuscirà a trovare delle giustificazioni plausibili per le proprie menzogne, ma riuscirà anche a passare per vittima…

Quando André mostrerà qualche segno di tentennamento, la donna si fingerà infatti offesa a tal punto da lasciare Bichlheim. Il risultato? Disperato all’idea di perderla, Konopka la fermerà, scusandosi e… baciandola!

Per la Schönefeld si tratterà di un trionfo su tutti i fronti: non solo ha ottenuto un lavoro nel prestigioso ristorante del Fürstenhof, ma è anche riuscita a legare a sé André, diventandone la compagna. E per lo chef sarà solo l'inizio di un incubo…