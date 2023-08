Beautiful, anticipazioni americane: Liam si dichiara a Steffy

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, il triangolo che vede coinvolti Finn e Steffy Finnegan con Liam Spencer ha ormai preso forma. Ve ne avevamo già parlato, ma la nuova schermaglia amorosa ora è diventata palese. La figlia di Ridge e Taylor, incapace di tollerare la spinta che il marito dice di avere nei confronti della madre biologica, Sheila Carter, ha deciso di prendere i figli Kelly e Hayes e trasferirsi da nonno Eric, la cui casa avverte come un posto più sicuro (piuttosto che con Finn, a cui, al momento, non sente di poter affidare la propria incolumità e, soprattutto, quella dei bambini).

Ricordate? Ci eravamo lasciati con Kelly Spencer in pericolo quando, complice una distrazione di Finn, la bambina si ritroverà a rischio di annegamento nell’oceano. A portare in salvo la piccola non è stato il patrigno, che, sconvolto, si è accorto della minaccia troppo tardi, bensì proprio Sheila, che stava osservando i due sulla spiaggia da distanza di sicurezza. Finn, che le è grato per aver salvato la figliastra, si è rivolto di nuovo a Sheila come “mamma”, presentandola a Kelly come tale.

L’accaduto, ovviamente, non è proprio piaciuto a Steffy, prima di tutto furiosa che il marito possa aver compiuto la leggerezza di dare le spalle a Kelly vicino alla riva, ma ancora di più quando ha scoperto il ruolo giocato da Sheila nel salvataggio della figlia. La situazione si è fatta difficile quando Finn ha invitato Steffy a dare un po’ di tregua a Sheila, scatenando la reazione della giovane donna, decisa a non poter perdonare per un unico gesto una donna che ha provato ad uccidere lei, Finn, Li e, in passato, altri membri della sua famiglia.

Per contro, Finn ha scoperto che Steffy era stata già messa in allarme da Liam sul riavvicinamento tra lui e Sheila, arrivando a mostrare alla ex anche una foto scattata di nascosto fuori dalle stanze del giudice, dopo l’assoluzione della Carter. Insomma, per il medico ad aver scatenato il problema non è il legame, che, improvvisamente, è tornato fuori con prepotenza tra lui e la donna che lo ha messo al mondo, bensì Liam che, di fronte al fallimento del suo matrimonio con Hope Spencer, ora sta ripetendo la solita dinamica provando a rimbalzare su Steffy.

E le scintille tra i due giovani non sono tardate ad arrivare. “Piccolo vomito”, questo l’appellativo con cui Finn si è rivolto a Liam quando lo ha affrontato, accusandolo di minare il suo matrimonio con Steffy scatenando una crisi da sfruttare per sedurla. Liam ha però negato di aver mai avuto quello scopo, ritenendo che il suo interesse nella questione sia il fatto che è il padre di Kelly, che evidentemente Finn non è stato in grado di proteggere.

Tuttavia, elaborando la situazione con suo fratello Wyatt, Liam si è ritrovato a dover ammettere di rivolere Steffy: quanto accaduto con Hope e Thomas gli avrebbe fatto capire quale errore abbia commesso anni fa nel lasciare Steffy per la giovane Logan. E Liam non tarderà a manifestare questo suo pentimento alla diretta interessata.

Come reagirà Steffy? Riuscirà a riconciliarsi con il marito o Liam si dimostrerà essere ancora una ferita aperta a cui è vulnerabile? Vanno poi ricordati i recenti baci che Liam ha indirizzato proprio alle labbra dell’ex moglie, sull’onda del tradimento di Hope. Certo, Steffy aveva chiarito di essere una donna felicemente sposata, ma non aveva neanche reagito con la veemenza di una che non vuole essere sfiorata…

E Hope? Ebbene, vi avevamo fatto presente come per mesi ha lottato contro una crescente attrazione per Thomas. Tuttavia, al momento della separazione da Liam, la figlia di Brooke si era appellata al fatto che, a motivare la crisi, sarebbe stata l’ingombrante ombra di Steffy nel suo matrimonio con Liam. Il marito avrebbe sempre amato l’ex e lei si era costretta ad accettare la situazione. Ora, però, grazie a Thomas, ha capito come ci si sente ad essere l’unica e non è più disposta a scendere a compromessi.

Insomma, sarebbe stato il cuore diviso di Liam a spingerla verso un altro. Da quel momento le azioni di Liam hanno fatto di tutto per darle ragione. Al momento, però, l'attenzione degli autori su Hope e Thomas si è momentaneamente raffreddata: la storia andrà avanti o presto o tardi Hope tornerà a pensare a Liam?