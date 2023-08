Tempesta d’amore, casting news: il ritorno di TINA, personaggio storico della soap! | Anticipazioni italiane

Una bellissima sorpresa è in arrivo per i telespettatori di lunga data di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane al Fürstenhof tornerà infatti un personaggio rimasto nella storia della soap: Tina Kessler (Christin Balogh)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Tina

Tra gli innumerevoli volti alternatisi nel corso degli anni al Fürstenhof, quello di Tina Kessler è indubbiamente uno di quelli rimasti più impressi nella memoria dei telespettatori. Entrata in scena nell’ormai lontanissima ottava stagione come cameriera ai piani del Fürstenhof, Tina fu infatti una presenza fissa per ben sette anni, arrivando a diventare niente meno che capocuoco del Fürstenhof!

Come forse ricorderete, la Kessler – ormai diventata madre e moglie – lasciò Bichlheim ormai più di tre anni fa per seguire il suo grande amore Ragnar (Jeroen Engelsman) in Islanda, dove continuò con successo la sua carriera di cuoca. Non ci vorrà però molto prima che la vita la porti ancora una volta sulla strada per il Fürstenhof…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tina torna al Fürstenhof

Nel corso della puntata 3806 Tina comparerà infatti improvvisamente all’hotel a cinque stelle, dove verrà ovviamente accolta con tutti gli onori. La motivazione di questa visita a sorpresa sarà l’evento della presentazione del nuovo libro di cucina di André (Joachim Lätsch). Libro di cui la Kessler dovrà scrivere una recensione per un’importante rivista gastronomica.

Nonostante le premesse, il soggiorno della non sarà però affatto una toccata e fuga! L’inaspettato arrivo della sua ex allieva porterà infatti André a farle una richiesta: sostituirlo per qualche settimana mentre lui è in vacanza. E, inutile dirlo, lei non riuscirà a dire di no…

Sarà così che Tina tornerà ancora una volta a vestire la divisa del Fürstenhof tornando a creare prelibatezze nel ristorante in cui mosse i primi passi come cuoca. Una rimpatriata che la porterà a lavorare a stretto contatto con un altro astro nascente della cucina: Josie Klee (Lena Conzendorf)!

Occhi dunque puntati sui prossimi episodi di Tempesta d'amore per l'attesissimo ritorno di Tina Kessler!