La Promessa anticipazioni: Manuel e Jimena si sposano!

Un matrimonio caratterizzerà le puntate italiane de La Promessa in onda nelle prossime settimane. Grazie ai sotterfugi che utilizzerà con la complicità della suocera Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Jimena de los Infantes (Paula Losada) riuscirà a sposare il bel Manuel de Lujan (Arturo Sancho). Ovviamente, tale evento spezzerà il cuore di Jana Exposito (Ana Garces), ma non tutto sembrerà perduto. Scopriamo perché…

La Promessa, news: Manuel e Jimena decidono di sposarsi

La storyline subirà un’accelerata importantissima nel momento in cui Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz scopriranno che il falso don Camilo (Chico Garcia) è stato ingaggiato da José Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba), i genitori di Jimena, per investigare sui Luján e scoprire se fosse giusto dare in moglie a Manuel la loro figlia. È un piano che José Luis paleserà dopo l’arresto di Camilo, affrontando Alonso e dicendogli che intende annullare il matrimonio della figlia perché ha ormai scoperto che sono in bancarotta.

Tuttavia, sia Alonso e sia José Luis dovranno fare marcia indietro rispetto alle loro posizioni quando Manuel e Jimena comunicheranno loro che intendono sposarsi entro due settimane, ossia nella data che era stata decisa prima dell’incidente aereo di Manuel. Jimena sarà riuscita ad ottenere le nozze in questione facendo leva sull’amnesia post-incidente di Manuel, facendogli pensare che la loro relazione fosse perfetta e senza alcun tipo di problema (compreso il rapporto speciale con Jana, di cui il Luján non avrà ricordi).

La Promessa, trame: Catalina, Jana e il regalo per Manuel

Tuttavia, col trascorrere delle giornate, l’amore idilliaco tra Manuel e Jimena inizierà a generare dei sospetti, in primis in Catalina (Carmen Asecas) e poi in Martina (Amparo Pinero), che cercherà inutilmente di far ragionare Jimena spingendola ad essere sincera con il cugino, invece di dargli una visione distorta della realtà. D’altro canto, Catalina si domanderà invece per quale motivo Jimena abbia raccontato a Manuel che aveva intenzione di abbandonare per sempre la sua passione per il volo…

Proprio per questo, Catalina deciderà di aiutare Jana a ricostruire l’aereo di Manuel andato perso nell’incidente, ma il marchesino reagirà con freddezza una volta che il velivolo gli verrà mostrato, sottolineando che Jimena gli ha raccontato che intendeva lasciar perdere un passatempo così pericoloso.

Insomma, Jimena sembrerà essere riuscita nel suo intento, tant’è che Manuel non vorrà sospendere le nozze nemmeno quando Alonso gli dirà che non è più obbligato a farlo per salvare la famiglia, dato che a breve riceveranno l’eredità del nonno Juan (Alberto Gonzalez) e possono fare a meno della dote della ragazza per risollevarsi dai debiti contratti.

La Promessa, spoiler: Manuel sposa Jimena!

Partendo da questi presupposti, possiamo quindi anticiparvi che il matrimonio tra Manuel e Jimena andrà davvero in porto, con Jana che assisterà alla scena da lontano e rinuncerà a consegnare al marchesino una lettera, scritta prima dell’incidente, in cui gli confessava tutto il suo amore. Tuttavia, il giorno successivo alla prima notte di nozze (che i due novelli sposi sembreranno consumare), Manuel si recherà nell’hangar e confesserà proprio a Jana di aver sognato di volare.

Dì lì a poco, il colpo di scena non tarderà ad arrivare, dato che Manuel chiederà a Jana di fare un volo insieme a lui: una proposta che la ragazza accetterà di buon grado. I ricordi del marchesino staranno quindi tornando? Di certo, Jimena avrà un valido motivo di cui preoccuparsi visto che, dopo il volo, Manuel annullerà il viaggio di nozze con lei… Seguici su Instagram.