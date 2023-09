Tempesta d’amore: PAUL si dichiara a JOSIE! | Anticipazioni italiane

Il momento tanto atteso dai telespettatori italiani di Tempesta d’amore è finalmente arrivato! Nei prossimi giorni tra i due protagonisti Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) esploderà infatti finalmente l’amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul bacia Josie

Da quando ha capito di amare Josie, Paul si è trovato in una situazione inaspettata: è tornato ad amare sul serio per la prima volta dopo la morte di sua moglie Romy (Désirée von Delft). Dei sentimenti che lo terrorizzano!

Il timore di soffrire di nuovo e – non per ultimo – di ferire Constanze (Sophia Schiller) stanno dunque frenando Lindbergh, portandolo addirittura a maltrattare la Klee pur di tenerla a distanza. Ferita dal comportamento del suo amato, la ragazza si convincerà dunque che di essere indifferente a Paul, tanto da decidere di chiudere una volta per tutte con lui con un “rituale”. Il destino, però, avrà altro in programma…

Proprio mentre Josie starà provando a bruciare un foglietto con il nome di Paul, quest’ultimo comparirà all’improvviso. E, quando la Klee gli confesserà di avere ormai rinunciato alla speranza che lui possa mai amarla, Lindbergh la bacerà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul si dichiara a Josie

Inutile dire che Josie resterà esterrefatta da quel bacio inaspettato, ma non avrà tempo di chiarirsi con Paul in quanto i due verranno interrotti dall’arrivo di alcuni colleghi. Al settimo cielo, la Klee attenderà dunque di poter incontrare nuovamente il suo amato nella speranza che quest’ultimo le confermi i propri sentimenti per lei. Ma lui la amerà davvero?

Ebbene, i dubbi in tal senso non tarderanno a presentarsi. Quando poco dopo Josie assisterà casualmente ad un momento di tenerezza tra Paul e Constanze, si convincerà infatti che il bacio non abbia avuto alcun significato per Lindbergh.

E così, quando l'indomani Paul la raggiungerà in riva al lago, lei crederà che l'uomo stia per "scaricarla" definitivamente. Fortunatamente, però, le cose non stanno così: con enorme stupore di Josie, infatti, Paul le confesserà finalmente di essersi innamorato di lei! I due protagonisti diventeranno dunque finalmente una coppia?