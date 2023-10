La Promessa, anticipazioni: Cruz e Alonso “ordinano” a Pia e Gregorio di sposarsi!

Una bugia a fin di bene raccontata dal maggiordomo Gregorio Castellano (Bruno Lastra) diventerà un vero e proprio boomerang per Pia Adarre (Maria Castro) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La governante si troverà infatti a dover contrarre matrimonio con il suo superiore per via di un ordine che riceverà dai marchesi Alonso de Luján (Manuel Regueiro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin)…

La Promessa, news: Petra dice a Cruz che Pia non ha mai abortito!

La storia inizierà a complicarsi nel momento in cui Petra Arcos (Marga Martinez) scoprirà che Pia non ha mai abortito, come invece Cruz le ha ordinato di fare mesi prima. Al fine di colpirla, nella speranza di diventare la nuova governante de La Promessa al suo posto, Petra agirà per screditare la figura di Pia di fronte a tutti i colleghi della tenuta e, per tale motivo, spiffererà tutto quanto a Cruz.

Ovviamente, nel corso di una cena, Cruz non perderà occasione di affrontare Pia, specificando che sta mettendo in ridicolo il buon nome della famiglia Luján portando avanti una gravidanza al di fuori del matrimonio.

Tali parole spingeranno inaspettatamente l’arcigno Gregorio a farsi avanti: l’uomo deciderà infatti di mentire a tutti quanti e dichiarerà di essere il padre del bimbo che la Adarre ha in grembo. Un’iniziativa, da parte del maggiordomo, che stupirà persino Pia…

La Promessa, trame: Alonso e Cruz si prendono del tempo per pensare al da farsì

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: una volta che Gregorio spiegherà loro di avere trascorso una notte di passione con Pia quando quest’ultima ha accompagnato la marchesa in una visita ai suoi precedenti signori, Alonso e Cruz si prenderanno del tempo per decidere meglio il da farsi.

In tal senso, c’è da specificare che Alonso tenderà a prendere per buona la versione di Gregorio, compreso il fatto che si sia fatto assumere a La Promessa appena ha scoperto che la Adarre aspettava un figlio da lui; Cruz invece si mostrerà decisamente dubbiosa e, in in dialogo con la Adarre, sosterrà di sentire “puzza di bruciato” per quanto riguarda la storia che le è stata raccontata!

La Promessa, spoiler: Pia e Gregorio presto sposi!

E così mentre Pia tenterà invano di convincere Gregorio a non farsi carico di un figlio non suo, visto che non riuscirà nemmeno a confessargli di essere in attesa di un erede dal defunto barone Juan (Alberto Gonzalez), Alonso e Cruz prenderanno la loro decisione riguardo i due dipendenti, dando loro un ordine ben preciso.

In pratica, per evitare che si inneschino delle malelingue sul personale de La Promessa, i marchesi de Luján pretenderanno che Pia e Gregorio contraggano matrimonio entro una settimana, portando la loro “situazione sentimentale” sulla giusta via decisa dal Signore. Un ordine scomodo, al quale Pia e Gregorio non potranno opporsi poiché in caso contrario perderebbero il lavoro!

Insomma, alla tenuta comincerà a respirarsi aria di nozze riparatorie. E, ve lo diciamo sin da ora, alquanto problematiche… Seguici su Instagram.