Tempesta d’amore: Costanze in crisi con Paul per colpa di Ariane! | Anticipazioni italiane

Una nuova prova attende il rapporto tra Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). Ignara del fatto che il fidanzato già da tempo mediti di lasciarla, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella avvocatessa finirà per allontanarlo ulteriormente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul costretto a stare vicino a Constanze

Da quando ha capito di amare Josie (Lena Conzendorf) e ha accettato quei sentimenti scomodi, Paul non ha fatto altro che sognare il momento in cui avrebbe potuto finalmente stare insieme alla ragazza. Il destino, però, ha voluto altrimenti…

Proprio mentre l’uomo si preparava a comunicare a Constanze la decisione di chiudere la loro relazione, la von Thalheim ha infatti avuto un drammatico incidente d’auto che le ha provocato la frattura di una vertebra.

E così, sebbene il suo cuore sia con Josie, Paul non ha avuto altra scelta se non stringere i denti e restare al fianco della fidanzata, vedendo Josie di nascosto quando possibile. La situazione, però, non farà che peggiorare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane chiede a Constanze di difenderla

Sarà infatti in queste circostanze che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) verrà finalmente smascherata da Christoph (Dieter Bach) per poi essere arrestata e rinchiusa in carcere. Contro la dark lady penderanno accuse gravissime, tra cui l’omicidio della madre e numerosi tentati omicidi. Non per questo, però, la donna intende arrendersi…

Determinata a dar battaglia, Ariane contatterà dunque Constanze, chiedendole di incaricarsi della sua difesa. Una proposta che – a sorpresa – la von Thalheim prenderà in considerazione! Inutile dire che Paul si indignerà di fronte alla mancanza di scrupoli della compagna, che per la carriera è addirittura disposta a difendere una criminale che ha appena sparato a Christoph.

E così, mentre Paul si renderà sempre più conto di quanto Josie sia perfetta per lui al contrario di Constanze, quest'ultima capirà di dover scegliere tra il prestigio professionale e il rischio di causare una frattura insanabile nella sua relazione…