Tempesta d’amore: Gerry salva Max e Vanessa e diventa un eroe! | Anticipazioni italiane

Da quando è arrivato al Fürstenhof, Gerry Richter (Johannes Huth) non ha mai smesso di stupirci. Ebbene, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fratello di Max (Stefan Hartmann) dimostrerà ancora una volta di essere una persona davvero speciale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Il rapporto di Max e Gerry

Il rapporto tra i fratelli Richter è stato al centro di alcune delle trame più belle degli ultimi anni. Cresciuto all’ombra di Gerry a causa del deficit cognitivo di quest’ultimo, Max ha infatti a lungo portato rancore al fratello maggiore. Con il tempo, però, le cose sono cambiate…

Da quando è arrivato al Furstenhof, Gerry è infatti stato protagonista di una crescita incredibile che lo ha visto guadagnare una sicurezza ed indipendenza che sarebbero state inimmaginabili fino a qualche mese fa. E alla fine anche Max ha capito che quel fratello così particolare è in realtà una persona meravigliosa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa e Max rischiano di morire

Ebbene, sarà in questo contesto che la famiglia Richter verrà sconvolta da un dramma inaspettato: Vanessa (Jeannine Gaspar) resterà intrappolata in una voragine nel terreno durante un’escursione in montagna. Intuendo che alla sua amata è successo qualcosa, Max si metterà alla sua ricerca… e con successo!

Quando però proverà ad aiutare la fidanzata ad uscire dalla buca, il ragazzo finirà per cadere e rimanere lui stesso intrappolato! E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Gerry salva Max e Vanessa

Ebbene, se Max aveva intuito che Vanessa fosse in pericolo grazie al legame speciale che lo unisce alla ragazza, lo stesso avverrà con Gerry! Non vedendo tornare il fratello, il ragazzo capirà infatti che è accaduto qualcosa e si metterà alla ricerca dei due scomparsi.

Il risultato? Dopo una lunga ricerca, non solo Gerry troverà Max e Vanessa, ma riuscirà anche a liberarli lui stesso, salvando la vita ad entrambi! E a quel punto il giovane Richter verrà celebrato come un eroe…