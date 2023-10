Tempesta d’amore: la vendetta di Josie contro Yvonne! | Anticipazioni italiane

Non c’è nulla di peggio che venire delusi da chi amiamo. Lo sa purtroppo molto bene Josie Klee (Lena Conzendorf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scoprirà di essere stata colpita alle spalle dalla sua stessa madre! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie scopre Yvonne ha pagato Raphael

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Josie non ha mai perso l’ottimismo e la fiducia nelle persone. Non sempre, però, è stata ripagata! Dopo aver atteso invano per settimane che Paul (Sandro Kirtzel) lasciasse Constanze (Sophia Schiller) per iniziare ufficialmente una relazione con lei, la giovane cuoca ha infatti visto il suo sogno svanire. E ben presto arriverà l’ennesimo colpo…

Nel tentativo di voltare pagina e guardare avanti, la ragazza accetterà di uscire con un affascinante ospite dell’hotel che sembrerà follemente innamorato di lei. Peccato solo che l’uomo in questione – un certo Raphael Kofler (Jakob Graf) – le confesserà di essere stato pagato da Yvonne (Tanja Lanäus) per frequentarla!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie si vendica di Yvonne

Inutile dire che alla povera Klee cadrà il mondo addosso: non solo quell’uomo con cui aveva ritrovato il sorriso l’ha ingannata, ma la sua stessa madre non crede in lei al punto da pensare di aver bisogno di pagare qualcuno per corteggiarla. Per non parlare del rischio che Josie si innamorasse davvero di Raphael…

Sarà così che la giovane Klee escogiterà una vera e propria “vendetta” per dare una lezione alla madre: le farà credere di essersi perdutamente innamorata del bel Raphael, tanto da essere convinta che si tratti dell’amore della sua vita! A quel punto Yvonne le confesserà spontaneamente la verità? Seguici su Instagram.