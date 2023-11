Tempesta d’amore: Christoph ferma Ariane e la fa arrestare! Sarà la fine? | Anticipazioni italiane

La fine di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è vicina! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la rocambolesca fuga della dark lady giungerà infatti alla sua conclusione, grazie al coraggioso intervento di Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael si sacrifica per Carolin

Da ormai qualche giorno l’avvincente fuga di Ariane Kalenberg ci sta tenendo incollati ai teleschermi. Dopo essersi avvelenata pur di ottenere un ricovero in ospedale ed uscire dunque dalla sua cella di sicurezza in carcere, la perfida dark lady è riuscita ad evadere dalla clinica, prendendo in ostaggio Carolin (Katrin Anne Heß).

Se la sua speranza sarà quella di assicurarsi un lasciapassare grazie alla presenza della Lamprecht. Purtroppo per lei, però, sarà invece proprio la presenza della donna a causare la sua disfatta! Spinto dall’amore per Carolin, Michael (Erich Altenkopf) si metterà infatti alla sua ricerca, riuscendo ad identificare la baita in cui è stata rinchiusa da Ariane.

E a quel punto il medico farà alla dark lady una proposta decisamente allettante: prendere lui in ostaggio al posto della Lamprecht. In cambio, il medico sarà disposto ad aiutare la Kalenberg nella fuga. La donna accetterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph e Rosalie sulle tracce di Ariane

Ebbene, la risposta è “sì”! Dopo aver legato ed imbavagliato Carolin, Ariane si allontanerà dunque insieme a Michael verso il confine più vicino. Nel frattempo, però, al Furstenhof arriverà la notizia della fuga della dark lady…

Dopo aver saputo da Max (Stefan Hartmann) dell’eroica missione di salvataggio di Michael, Christoph e Rosalie (Natalie Alison) si metteranno alla ricerca del medico e Carolin, riuscendo a trovare quest’ultima. E sarà proprio grazie alle indicazioni della Lamprecht che Saalfeld riuscirà a seguire le tracce della sua nemica mortale…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane viene arrestata

Indebolita dal veleno da lei assunto per farsi ricoverare in ospedale, fortunatamente Ariane non sarà molto lontana e Christoph riuscirà presto a raggiungerla, sorprendendola alle spalle. Prima di venire bloccata a terra e consegnata alla polizia, però, la donna colpirà Michael con un taser, lasciando il medico a terra privo di sensi…

Niederbuhl si riprenderà? E, soprattutto, sarà questa la fine di Ariane Kalenberg? Per ora vi anticipiamo che la dark lady del Furstenhof ha ancora un'ultima sorpresa da riservarci prima di uscire definitivamente di scena…