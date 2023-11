Tempesta d’amore: Josie e Paul fanno l’amore! | Anticipazioni italiane

Un momento attesissimo sta finalmente per andare in scena! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i protagonisti Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) si lasceranno infatti finalmente andare alla passione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul geloso di Josie e Raphael

Sono ormai trascorse delle settimane da quando Paul ha deciso di rimanere insieme a Constanze (Sophia Schiller) rinunciando al suo amore per Josie. Non per questo, però, la sofferenza dei due protagonisti si è attenuata.

Determinata a voltare pagina, la giovane Klee ha dunque accettato un appuntamento con l’affascinante Raphael Kofler (Jakob Graf), scatenando involontariamente la gelosia di Lindbergh. E non sarà questa l’ultima volta in cui Paul dubiterà della propria decisione…

Poco dopo, al Fürstenhof verrà infatti organizzato un servizio fotografico e ai dipendenti dell’hotel verrà chiesto di posare come modelli. Ebbene, per l’occasione Shirin (Merve Cakir) aiuterà Josie a rivoluzionare il suo look… con risultati incredibili!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul e Josie fanno l’amore

Complice un po’ di trucco e degli abiti alla moda, Josie si trasformerà così per un giorno da timida aspirante cuoca ad affascinante giovane donna ammirata da tutti. E non sarà solo l’autostima della ragazza a uscirne rafforzata…

Il destino vorrà infatti che – poco dopo aver posato per il servizio fotografico – Josie si imbatta in Paul nella baita di Max (Stefan Hartmann). Ebbene, quando Lindbergh vedrà la sua amata in quelle vesti inedite, ne resterà a tal punto stregato da non riuscire più a reprimere i propri sentimenti!

Sarà così che Paul e Josie faranno l'amore per la prima volta, passando l'intera notte insieme nel loro rifugio segreto. E l'indomani i due protagonisti dovranno prendere una decisione che cambierà per sempre le loro vite…