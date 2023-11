Tempesta d’amore: Josie supera l’esame (grazie a Paul)! E ora? | Anticipazioni italiane

Una prova importantissima attende Josie Klee (Lena Conzendorf) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore ! Dopo aver trovato finalmente il grande amore con Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), la bella protagonista dovrà infatti realizzare il suo altro grande sogno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul e Josie trovano una torre magica

Ci sono voluti parecchi mesi, ma Josie e Paul sembrano aver finalmente capito di essere fatti l’uno per l’altra! Dopo aver a lungo lottato contro i sensi di colpa nei confronti di Constanze (Sophia Schiller), Lindbergh si lascerà infatti finalmente andare ai suoi sentimenti per la giovane Klee, con cui passerà una notte indimenticabile.

A quel punto ai due protagonisti sarà chiaro di non poter lottare contro il loro amore e decideranno di stare insieme, anche se di nascosto… almeno fino a quando Constanze non sarà guarita!

Ebbene, sarà in queste circostanze Paul e Josie si imbatteranno in una vecchia torre di cui apprenderanno un’antica leggenda: se due innamorati si baciano sulla cima dell’edificio, vivranno per sempre felici e contenti!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie passa l’esame come sommelier del cioccolato

Inutile dire che i due protagonisti decideranno di provare a far avverare la leggenda e si daranno dunque appuntamento sulla torre magica. Peccato solo che Paul non si presenterà, in quanto costretto ad accompagnare Constanze in ospedale.

E ora? Per Josie si tratterà di un durissimo colpo, che la porterà ad affrontare con poca concentrazione uno dei momenti da lei più attesi degli ultimi mesi: l’esame pratico per ottenere il diploma di sommelier del cioccolato!

Distratta dal timore di aver perso Paul, la ragazza inizierà infatti a commettere un errore dietro l’altro, rischiando di compromettere la sua prova. Proprio quando tutto sembrerà essere perduto, però, il suo amato le farà recapitare un portafortuna insieme ad un nuovo appuntamento alla torre magica…

Il risultato? Josie recupererà l’entusiasmo e riuscirà a convincere l’esaminatore, ottenendo così il tanto agognato diploma! E a quel punto per la Klee si apriranno le porte per una nuova, appassionante carriera… Seguici su Instagram.