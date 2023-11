Tempesta d’amore: la 20^ stagione avrà TRE protagonisti! Ecco di chi si tratta… | News tedesche

La tanto attesa ufficializzazione è finalmente arrivata! Poche ore fa è stata infatti annunciata quella che sarà la trama centrale della ventesima stagione di Tempesta d’amore, presto al via in Germania. Ecco dunque cosa ci attende nella prossima annata della soap bavarese!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ana, Vincent e Philipp protagonisti

Mentre in Italia stiamo entrando nel cuore della diciottesima stagione di Tempesta d’amore, in Germania si sta concludendo quella successiva. Nelle prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe, Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag) si uniranno infatti in matrimonio, coronando così la loro bellissima storia d’amore. E, inutile dirlo, non tarderemo a conoscere i loro “eredi”…

Come avevamo ipotizzato già da qualche settimana, il testimone di protagonista femminile della soap passerà infatti ad Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), figlia di Nicole (Dionne Wudu). Invece che un solo “principe azzurro”, però, la nuova ragazza avrà ben due co-protagonisti maschili: Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde).

Come già accaduto solo in rari casi (come la settima e tredicesima annata), la ventesima stagione di Tempesta d’amore avrà dunque ben tre protagonisti! E, non a caso, la trama centrale sarà proprio un triangolo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ana contesa tra Vincent e Philipp

Come già anticipato, al centro della scena ci sarà la giovane Ana. Grande amante degli animali, la ragazza arriverà al Fürstenhof dopo aver interrotto gli studi per poter curare il suo adorato cavallo Apollo. Una decisione che causerà inevitabilmente un conflitto con la madre Nicole…

Sarà così che Ana inizierà una nuova vita a Bichlheim, dove si imbatterà casualmente nel suo amore di gioventù: Philipp Brandes, un giovane uomo ambizioso cresciuto nella famiglia Schwarzbach. Ebbene, per la Alves sarà (nuovamente) colpo di fulmine, ma purtroppo per lei il suo amato non mostrerà grande interesse nei suoi confronti.

In questa già complessa situazione si inserirà poi Vincent Ritter, un giovane veterinario che scopriremo essere figlio illegittimo di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). Trasferitosi a Bichlheim per rilevare uno studio veterinario in paese, Vincent conoscerà Ana, di cui si innamorerà perdutamente. Peccato che lei abbia occhi solo per Philipp… almeno all’inizio!

Chi tra Vincent e Philipp riuscirà a conquistare il cuore della bella Ana? Lo scopriremo solo tra parecchi mesi…