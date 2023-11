Tempesta d’amore: Raphael si innamora di Rosalie… e esplode il triangolo! | Anticipazioni italiane

Giocare coi sentimenti può essere pericoloso… Ne avremo la prova nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore , quando il piano di Rosalie Engel (Natalie Alison) di far ingelosire Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) finirà per avere risultati molto diversi da quelli attesi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie usa Raphael per far ingelosire Michael

A nessuna donna piace scoprire che il proprio compagno ha un debole per un’altra… e Rosalie non fa eccezione! Invece che affrontare Michael, però, la bella Engel ha optato per un’opzione molto più raffinata: stuzzicare la gelosia del fidanzato facendosi corteggiare da un altro!

È stato così che la donna ha ingaggiato l’affascinante Raphael Kofler (Jakob Graf), un escort arrivato al Fürstenhof grazie a Yvonne (Tanja Lanäus). E il suo piano sembrerà funzionare esattamente come pianificato… almeno all’inizio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Raphael si innamora di Rosalie

Michael impazzirà infatti di gelosia nel vedere la sua amata insieme ad un altro e deciderà di riempire Rosalie di attenzioni, facendosi così perdonare per il suo comportamento distaccato delle ultime settimane.

Al settimo cielo, la Engel comunicherà dunque a Raphael di non avere più bisogno dei suoi servigi… peccato solo che lui non sarà d’accordo! L’uomo sarà infatti ormai convinto non solo che Michael non sia l’uomo giusto per Rosalie, ma di essere lui stesso il compagno che la donna merita!

Di fronte ad un'esterrefatta Rosalie, Raphael le dichiarerà infatti di essere certo che lei sia il suo grande amore e di essere disposto a lottare per lei. E così Michael si ritroverà a sorpresa ad avere un rivale davvero accanito: chi tra i due contendenti avrà la meglio?