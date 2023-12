Tempesta d’amore: Christoph si rovina per far condannare Ariane! | Anticipazioni italiane

Fino a che punto è disposto a spingersi Christoph Saalfeld (Dieter Bach) per liberarsi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)? Lo scopriremo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando l’albergatore sarà costretto a fare un enorme sacrificio pur di assicurare una condanna alla sua peggior nemica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: inizia il processo contro Ariane

Quella tra Christoph Saalfeld e Ariane Kalenberg è la classica guerra senza esclusione di colpi, con intrighi e sacrifici da entrambe le parti. Se la dark lady non ha esitato a fingersi innamorata del suo nemico portare pur di rovinarlo, mesi fa lui è arrivato a somministrarle dei farmaci per farle credere di avere un tumore al cervello. E proprio questo intrigo verrà usato dalla donna a proprio vantaggio…

Ben sapendo che nulla le potrebbe evitare una condanna per i crimini da lei commessi, Ariane proverà infatti a farsi dichiarare malata di mente. Una tesi che sosterrà sfruttando proprio i sintomi da lei mostrati nel periodo in cui Christoph la stava drogando a sua insaputa. Il suo piano avrà successo?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph si sacrifica per far condannare Ariane

Intuendo la strategia della dark lady, Christoph tenterà inizialmente di ostacolarla fornendo al giudice una controperizia psichiatrica. Purtroppo per lui, però, il suo tentativo non darà i frutti sperati ed il processo prenderà una piega pericolosa…

Temendo che Ariane possa essere rimessa in libertà, Saalfeld non vedrà dunque altra soluzione se non rivelare che i sintomi mostrati all’epoca dalla donna erano stati causati da lui stesso con dei farmaci.

Una dichiarazione che presenterà però due criticità: non solo l'albergatore rischierà lui stesso una dura condanna per lesioni personali, ma avrà bisogno della testimonianza di Erik (Sven Waasner) a sostegno della sua tesi…