Tempesta d’amore: Josie lascia Paul! E lui prende una decisione… | Anticipazioni italiane

Momenti ad alto tasso drammatico sono in arrivo per i fan di Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la storia d’amore tra i due protagonisti subirà infatti una brusca frenata, che darà il via ad un’incredibile catena di eventi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie sorprende Paul e Tatjana

Da ormai parecchie settimane Josie sta aspettando pazientemente che il suo amato Paul lasci Constanze (Sophia Schiller) e diventi ufficialmente il suo compagno. Peccato solo che – complici gli intrighi della von Thalheim – sembra non arrivare mai!

Dopo aver scoperto che il fidanzato la sta tradendo con la Klee, infatti, Constanze non solo ha simulato un peggioramento delle sue condizioni di salute, ma ha persino ordito un crudele piano mirato a distruggere il rapporto tra Paul e Josie!

Come sappiamo, la von Thalheim ha dunque assoldato la bellissima Tatjana Milow (Laura Egger) per sedurre Paul e farsi sorprendere insieme a quest’ultimo da Josie! Un piano che, purtroppo, funzionerà alla perfezione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie lascia Paul

Tatjana somministrerà infatti all’ignaro Paul una potente droga per poi trascinare il ragazzo nelle sue stanze, dove farà in modo che Josie li trovi il mattino seguente. Inutile dire che la povera Klee resterà sconvolta nel trovare l’uomo che ama a letto con un’altra e fuggirà disperata, inseguita da un altrettanto sconvolto Paul.

Quest’ultimo non riuscirà infatti a spiegarsi come possa essere finito nella stanza della bella ospite, ma allo stesso tempo avrà una totale amnesia della serata precedente. Come se non bastasse, Tatjana rincarerà la dose raccontando a Josie dettagli piccanti della sua presunta notte di passione con Lindbergh. E a quel punto la Klee ne avrà abbastanza!

Già logorata dai continui tentennamenti di Paul e dalle lunghe settimane di relazione clandestina, Josie deciderà di troncare definitivamente la sua relazione con Lindbergh. Una decisione che spezzerà il cuore all'uomo, ma che porterà anche quest'ultimo a prendere una decisione inaspettata…