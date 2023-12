Tempesta d’amore: Michael sorprende Rosalie con la banconota di Raphael! | Anticipazioni italiane

Proprio quando tra Rosalie Engel (Natalie Alison) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) sembrava tornato il sereno, l’ombra di Raphael Kofler (Jakob Graf) tornerà ad aleggiare su di loro. E a quel punto i giochi saranno riaperti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie e la banconota di Raphael

Fino a qualche mese fa la relazione di Michael e Rosalie sembrava solidissima e destinata a durare nel tempo. L’ingresso di due nuovi personaggi, però, hanno cambiato tutto! Se Carolin (Katrin Anne Heß) ha fatto perdere la testa al bel medico, Raphael – che era stato ingaggiato dalla Engel proprio per riconquistare il fidanzato – ha invece finito per innamorarsi della sua “datrice di lavoro”.

Certa che sia Michael l’uomo della sua vita, Rosalie ha finito per respingere Raphael, ma lui non ha gettato la spugna: convinto che lui e la Engel siano destinati a stare insieme, ha scritto su una banconota il proprio numero di telefono nella speranza che la sua amata possa un giorno ritrovarla. Ed effettivamente così sarà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie cerca la banconota

Inutile dire che – quando la banconota col numero di Raphael comparirà improvvisamente – Rosalie non crederà ai propri occhi. Temendo di mettere in pericolo il suo rapporto con Michael, però, la donna non se la sentirà di prenderla con sé né tantomeno di digitare il numero scritto su di essa. Una decisione di cui si pentirà molto presto!

Poco dopo, infatti, la Engel ascolterà casualmente una conversazione tra il fidanzato e Max (Stefan Hartmann) che le daranno l’impressione che il medico abbia ormai perso interesse in lei. E così Rosalie si metterà disperatamente alla ricerca del pegno d’amore del suo Raphael…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael scopre la banconota di Raphael

Ebbene, gli sforzi della Engel risulteranno vani, facendo scivolare la donna nello sconforto. Rassegnata, Rosalie si concentrerà dunque sulla sua relazione con Michael e inizierà persino a organizzare un viaggio in Nuova Zelanda col suo amato. Proprio allora, però, la banconota ricomparirà magicamente!

Indecisa sul da farsi, la donna deciderà di nascondere la banconota in attesa di prendere una decisione. Purtroppo per lei, però, Michael non solo la troverà, ma digiterà anche il numero di telefono, scoprendo che si tratta del cellulare di Raphael Kofler!

Il risultato? Convinto che la fidanzata abbia una tresca col suo spasimante, il medico la affronterà e tra i due esploderà un violento litigio dalle conseguenze inaspettate…