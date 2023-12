Tempesta d’amore: Paul rivela di amare Josie e lascia Constanze! | Anticipazioni italiane

Non tutto si può manipolare con calcolo ed intrighi… specialmente se ci sono di mezzo dei sentimenti! Lo sa bene Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore perderà l’uomo che ama nonostante le sue macchinazioni… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze divide Paul e Josie

Dopo la delusione ricevuta da Florian (Arne Löber) – che l’ha lasciata per sposare sua sorella Maja (Christina Arends) – Constanze aveva finalmente trovato il grande amore al fianco di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)… o almeno così pensava!

Come sappiamo, da ormai parecchio tempo Paul si è infatti innamorato di Josie Klee (Lena Conzendorf), con cui ha iniziato una relazione clandestina. E così, quando la von Thalheim ha scoperto il tradimento del suo amato, ha deciso di distruggere il suo rapporto con l’amante e riconquistarlo. Costi quel che costi!

Constanze ha dunque messo in atto un diabolico piano, arrivando a somministrare al suo amato una potente droga pur di fare in modo che quest’ultimo si svegliasse a letto con una bellissima donna di nome Tatjana Milow (Laura Egger). A quel punto ha fatto in modo che Josie sorprendesse i “due amanti” in flagrante, portandola così a credere che Paul l’abbia tradita…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul confessa a Constanze di amare Josie

Come prevedibile, la Klee resterà sconvolta nel vedere l’uomo che ama a letto con un’altra e – di fronte alle confuse e poco credibili giustificazioni di lui – deciderà di chiudere definitivamente la loro relazione. Un comportamento che farà il gioco di Constanze!

Quest’ultima sfrutterà infatti la situazione per interpretare il ruolo della fidanzata comprensiva, tanto da garantire a Paul di credere ciecamente alla sua innocenza. La sua recita, però, non basterà! L’uomo sarà infatti così disperato per la fine della sua storia con Josie, da finire per confessare alla von Thalheim non solo di amare la Klee ma anche di avere una relazione segreta con quest’ultima ormai da parecchio tempo!

Ebbene, si tratterà di un duro colpo per Constanze, che si dirà però pronta a perdonare al fidanzato i tradimenti pur di salvare il loro amore. Nulla, però, servirà: ormai certo che sia Josie la donna della sua vita, Paul lascerà la von Thalheim. Quest’ultima, però, non intenderà arrendersi tanto facilmente… Seguici su Instagram.