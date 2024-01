Tempesta d’amore: Shirin costretta a lavorare con Helene e… | Anticipazioni italiane

La tradizione vuole che tra suocera e nuora i rapporti siano complicati… e Shirin (Merve Çakır) e Helene (Sabile Werner) non sembreranno far eccezione! Dopo un inizio difficile, però, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore le due donne inizieranno a ricostruire il loro rapporto, con risultati inaspettati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin contro Helene

L’arrivo inaspettato di Helene ha senza dubbio portato non poco scompiglio in quel del Furstenhof e, soprattutto, nella famiglia della donna! Benché felici dell’arrivo della madre, Gerry (Johannes Huth) e Max (Stefan Hartmann) stanno infatti facendo i conti con le inevitabili intromissioni di quest’ultima.

In particolare, è Gerry che sta subendo maggiormente le conseguenze dell’invadenza della Richter. Invadenza che ha portato la donna a scontrarsi con Shirin! Se Helene vuole proteggere Gerry da tutto e tutti, infatti, la Ceylan vorrebbe che il fidanzato si sentisse libero di prendere le proprie decisioni in autonomia.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin e Helene lavorano insieme

Inutile dire che l’ostilità tra le “sue due donne” colpirà profondamente Gerry, che cercherà di mediare. Inizialmente i suoi tentativi sembreranno vani, ma poi – complici anche i consigli di Michael (Erich Altenkopf) – Helene farà un passo verso Shirin, rappacificandosi con lei.

Ebbene, sarà proprio allora che Gerry avrà un’idea apparentemente azzardata: far lavorare le due donne insieme nel salone di bellezza! Un’idea che, come prevedibile, non entusiasmerà Shirin… almeno all’inizio!

Quando Helene inizierà a lavorare nel salone come parrucchiera, infatti, stupirà positivamente la Ceylan, mettendo così le basi per un bel rapporto lavorativo (e non solo). L’ascia di guerra è dunque ufficialmente sotterrata? Seguici su Instagram.