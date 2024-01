Tempesta d’amore: Shirin dichiara guerra a Helene! E Gerry… | Anticipazioni italiane

Un nuovo “triangolo” è in arrivo per Gerry Richter (Johannes Huth)! Dopo il lungo tira e molla tra Merle (Michaela Weingartner) e Shirin (Merve Çakır), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane Richter si troverà ancora una volta a dover scegliere tra due donne che ama. Questa volta, però, non si tratterà di due rivali, bensì della sua compagna e di sua madre! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry ha un incidente

Dopo la fine del doloroso triangolo con Shirin e Merle, per Gerry è iniziato un periodo felice al fianco della ragazza dei suoi sogni. Una gioia che è aumentata ulteriormente quando sua madre Helene (Sabile Werner) gli ha fatto visita a sorpresa.

Benché lieta di vedere il figlio maturato e felice, la Richter ha fin da subito però dimostrato di faticare a tenere sotto controllo il suo istinto di madre iperprotettiva, finendo per intromettersi nella vita del ragazzo.

Alla fine Helene capirà il proprio errore e proverà a dare fiducia al figlio, permettendogli di lavorare al maneggio nonostante i suoi timori. Proprio allora, però, Gerry avrà un incidente a cavallo! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin contro Helene

Temendo la reazione della madre, inizialmente il ragazzo terrà nascosto quanto accaduto. Dopo alcune ore, però, inizierà a soffrire di sintomi molto preoccupanti tanto che verrà ricoverato in ospedale.

Ebbene, alla fine fortunatamente la diagnosi non sarà affatto nefasta, ma l’accaduto riaccenderà i timori di Helene, tanto che Gerry – per tranquillizzare la madre – prometterà di non andare mai più a cavallo. Shirin, però, non ci starà!

Furiosa per il comportamento della "suocera" e l'influenza che quest'ultima ha sul suo amato, Shirin affronterà dunque Helene e tra le due scoppierà un'accesa discussione. E a quel punto Gerry capirà di dover intervenire…