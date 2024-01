Terra Amara anticipazioni: Adnan si allontana da casa, ecco con chi

Altro momento disperato in arrivo per Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altınbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Un giorno il piccolo Adnan (Ahmet Doğan) sembrerà sparito nel nulla, ma tutto ciò avrà una spiegazione meno tragica rispetto a ciò che la donna sospetterà…

Terra Amara, news: Adnan si allontana volontariamente da casa

La storia partirà nel momento in cui un gruppo di gitani si avvicinerà a villa Yaman in modo tale da poter vendere alcuni oggetti. Incuriosita da alcuni tessuti, Şermin (Sibel Tascioglu) farà dunque entrare una gitana, ma lascerà il cancello della tenuta aperto. A quel punto, Adnan sfuggirà alla sorveglianza di Fadik (Polen Emre) e raggiungerà il carretto dei venditori ambulanti, incuriosito da un tamburello in mano ad un bambino.

Adnan farà subito amicizia con il sopracitato bimbo, che lo inviterà a salire sul carretto per continuare a suonare in sua compagnia. Parole che il piccolo Yaman coglierà al volo, tant’è che finirà per partire con tutto lo stuolo dei gitani, senza che né Şermin e né Fadik si accorgano di nulla. Appena ritornerà a casa e capirà che del figlio non c’è più traccia, Zuleyha si farà quindi prendere dalla disperazione più totale.

Terra Amara, trame: Zuleyha teme che Adnan sia stato rapito!

Eh sì: dato il recente ritrovamento del cadavere senza vita di Demir, Zuleyha temerà che Adnan sia stato rapito dal misterioso Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol). Inconsapevole del fatto che il nemico che tanto cerca è in realtà il suo socio Mehmet Kara, ormai proprietario del 45% della Holding Yaman, la Altun metterà immediatamente sull’avviso Fikret (Furkan Palali) e Çetin (Aras Senol) affinché possano avviare le ricerche del bambino.

Tuttavia, Zuleyha non opporrà resistenza quando anche Mehmet/Hakan si offrirà volontario per trovare Adnan, visto che ormai si fiderà ciecamente di lui. Una sicurezza, quella della Altun, che deriverà dal fatto che, soltanto qualche giorno prima, Mehmet le avrà confessato di essersi innamorato di lei.

Terra Amara, spoiler: Hakan trova Adnan ma…

Fatto sta che, alla fine, sarà proprio Hakan a ritrovare Adnan nel campo dei gitani e a riportarlo sano e salvo a casa. Un evento che farà crescere maggiormente la stima che Zuleyha sente nei riguardi di “Mehmet”, ma che insospettirà Fikret. Quest’ultimo riterrà infatti possibile che Mehmet abbia rapito Adnan per poi riconsegnarlo a Zuleyha al fine di fare breccia nel suo cuore e conquistarle definitivamente.

Proprio per questo, in seguito al ritrovamento di Adnan, Fikret raggiungerà Mehmet in un luogo isolato di Cukurova. E così tra i due uomini non mancheranno le scintille, visto che se le daranno di santa ragione arrivando a tentare di strangolarsi a vicenda. Fortunatamente, Fikret e Mehmet si fermeranno in tempo, ma l’astio tra di loro sarà sempre più insanabile.

Anche se, molto presto, Fikret dovrà occuparsi di un'altra seccatura, che stavolta gli arrecherà Betul Arcan (Ilayda Cevik)…