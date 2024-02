Tempesta d’amore: Alexandra sfrutta l’acalculia di Christoph per rovinarlo! | Anticipazioni italiane

Era solo questione di tempo prima che la verità sull’acalculia di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) venisse alla luce… e le conseguenze non si faranno attendere! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore finirà infatti suo malgrado vittima di un crudele intrigo che sfrutterà proprio la sua debolezza segreta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik svela il segreto di Christoph

Sopravvissuto miracolosamente all’attentato subito da parte di Ariane (Viola Wedekind), Christoph si è rimesso in piedi tornando alla vita di prima… o almeno in apparenza! Come sappiamo, in realtà l’albergatore soffre segretamente di acalculia: un’incapacità totale di riconoscere i numeri e fare i conti dovuta proprio al trauma da lui subito.

Inizialmente solo Yvonne (Tanja Lanäus) era a conoscenza del dramma di Saalfeld, ma ben presto anche Erik (Sven Waasner) ha scoperto la verità, presto seguito da Werner (Dirk Galuba), Robert (Lorenzo Patané) e Paul (Sandro Kirtzel).

Se fino ad ora tutti avevano concordato di tenere la questione sotto silenzio, tra pochissimo la situazione sfuggirà di controllo: furioso per il proprio ingiusto licenziamento, Erik rivelerà infatti tutto ad Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), la nuova comproprietaria del Fürstenhof! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra manipola Christoph

Inutile dire che la donna si infurierà e accuserà il suo ex di averla ingannata, nascondendo la propria incapacità di svolgere il proprio lavoro. Fuori di sé, Alexandra contatterà immediatamente il marito Markus (Timo Ben Schöfer) e sarà proprio quest’ultimo a convincerla a cambiare atteggiamento…

Freddo e razionale, l’uomo farà infatti capire alla moglie che l’acalculia di Christoph potrebbe rappresentare un enorme vantaggio per loro, in quanto è un’arma potentissima per manipolare l’albergatore.

Sarà così che Alexandra cambierà completamente atteggiamento e dichiarerà a Christoph non solo di continuare a stimarlo come uomo d’affari, ma anche di ritenerlo più “umano” grazie al suo deficit. E Saalfeld? Completamente accecato dai suoi sentimenti per la Schwarzbach, non solo le crederà, ma si lascerà abbindolare a tal punto da cadere diritto in una trappola… Seguici su Instagram.