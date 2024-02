Tempesta d’amore: Constanze rischia tutto per salvare Henning | Anticipazioni italiane

Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) è senza dubbio uno dei personaggi più complessi ed interessanti delle ultime stagioni. Pronta a commettere dei crimini pur di raggiungere i propri obiettivi, la bella avvocatessa è infatti anche capace di grandi gesti d’amore… Ne avremo la riprova prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Ecco infatti cosa accadrà…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra vuole licenziare Henning

Dopo una lunghissima attesa, al Fürstenhof ha appena fatto la sua comparsa un personaggio destinato a diventare una colonna portante di Tempesta d’amore: Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)!

Da poco entrata nella proprietà dell’hotel a cinque stelle, l’affascinante donna d’affari mostrerà subito chiaramente di avere intenzione di lasciare il segno nella gestione di quella che era sempre stata fino ad ora un’impresa a conduzione familiare. E il primo passo sarà il taglio dei costi!

Tra il terrore generale, Alexandra inizierà così a rivedere posti di lavoro, identificando velocemente una possibile fonte di risparmio: Henning (Matthias Zera)! Grazie al suo curriculum impeccabile, l’esperto sommelier ha infatti uno stipendio da favola e ricopre una posizione di cui l’hotel potrebbe fare facilmente a meno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze cerca di salvare Henning

Determinata a lavorare in autonomia al suo programma di razionalizzazione dei costi, Alexandra parlerà con una sola persona delle sue intenzioni: Constanze. Quest’ultima lavora infatti già da settimane come rappresentante degli Schwarzbach al Fürstenhof e sarà a lei che Alexandra chiederà di preparare una lettera di licenziamento per Henning. Ma l’avvocatessa sarà davvero disposta a perdere il cugino?

Benché estremamente ambiziosa, per una volta la von Thalheim metterà l’amore per i suoi cari davanti alla carriera, decidendo di correre un grandissimo rischio pur di salvare il suo amato parente: romperà il segreto professionale e pregherà Paul (Sandro Kirtzel) di convincere gli altri azionisti a bloccare il licenziamento di Henning.

Così facendo, però, Constanze non solo rischierà di venire radiata dall'albo degli avvocati, ma metterà anche Paul stesso in pericolo. Il prossimo a finire nel mirino di Alexandra, infatti, sarà proprio il giovane direttore amministrativo…