Tempesta d’amore: doppie nozze per Michael, Carolin, Max e Vanessa (ma tutto cambierà) | Anticipazioni italiane

Un nuovo colpo di scena sta per sconvolgere ancora una volta la vita di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, il medico riceverà una proposta inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin rifiuta di sposare Michael

Innamoratisi per la prima volta vent’anni fa e poi ritrovatisi casualmente a Bichlheim, Michael Niederbühl e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) sono la prova vivente che alcuni sentimenti possono sopravvivere al passare del tempo.

Non c’è dunque troppo da stupirsi se il medico – ormai convinto di aver trovato la donna della sua vita – si è lasciato andare ad una proposta di matrimonio decisamente inaspettata. Proposta che però non ha ricevuto la risposta sperata!

Memore del fallimento del suo precedente matrimonio, Carolin ha infatti chiarito a Michael di non aver intenzione di spostarsi nuovamente, specialmente non dopo una relazione iniziata solo alcune settimane prima. Discorso chiuso? Forse no…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: grandi cambiamenti per Carolin, Michael, Max e Vanessa

Dopo essersi chiariti e aver deciso di godersi il reciproco amore senza bisogno di ufficializzare il loro legame, i due si sono dunque dedicati ai preparativi delle nozze di Max (Stefan Hartmann) e Vanessa (Jeannine Gaspar), a partire dalla ricerca delle giuste partecipazioni. È stato allora che la Lamprecht non solo ha avuto la conferma di quanto lei e Michael siano perfetti insieme, ma ha persino trovato le partecipazioni che avrebbe sempre sognato per il proprio matrimonio…

Il risultato? Credendo che si tratti di un segno del destino, Carolin ha messo da parte le proprie riserve e chiesto a Michael di sposarla… ricevendo un sì come risposta! Le sorprese, però, non sono finite qui! Per ottimizzare i costi, i due promessi sposi decideranno di organizzare delle doppie nozze insieme a Max e Vanessa. Una decisione che – a loro insaputa – è destinata a stravolgere i loro destini…

Proprio quando le due coppie saranno ormai prossime al grande giorno, infatti, tutto cambierà, dando vita ad una delle trame più belle, appassionanti e rivoluzionarie degli ultimi anni! Come piccolo spoiler vi anticipiamo che – se da una parte qualcuno si ritroverà col cuore spezzato – dall'altra nasceranno un nuovo amore… ed una nuova vita! Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore!