Tempesta d’amore: Henning si innamora di Nina (ma lei ha dei segreti…) | Anticipazioni italiane

Un nuovo amore sta per nascere al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Henning von Thalheim (Matthias Zera) conoscerà infatti la donna destinata a cambiargli per sempre la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning conosce Nina

Non sono certo tempi facili per Henning. Dopo la dolorosa fine della sua relazione con Shirin (Merve Cakir), il giovane sommelier ha anche rischiato di perdere il lavoro. Un rischio che si farà decisamente più concreto quando l’evento con cui contava di salvarsi il posto rischierà di fallire!

Come sappiamo, von Thalheim ha infatti promesso di organizzare una degustazione di vini e praline di cioccolato nella speranza di impressionare i proprietari del Fürstenhof. Peccato solo i pregiati vini da lui ordinati non arriveranno in tempo…

Furioso, Henning sarà determinato a chiudere ogni rapporto con l’azienda vinicola responsabile della fornitura. Quando però la giovane e bella proprietaria dell’azienda in questione gli comparirà di fronte, l’uomo cambierà idea…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Henning e Nina si innamorano

Sarà questo l’ingresso in scena di Nina Gesang (Claudia Hinterecker)! Se per Henning si tratterà di un vero e proprio colpo di fulmine, anche la giovane imprenditrice resterà affascinata dal bel sommelier, tanto da accettare un invito di quest’ultimo a degustare insieme dei vini nella cantina del Fürstenhof.

Anche la bella e angelica Nina, però, nasconde dei segreti… e Henning lo scoprirà molto presto! Quando l’indomani l’uomo troverà la ragazza addormentata nella lavanderia dell’hotel, la Gesang sarà infatti costretta a confessargli di essere sonnambula. E non è finita qui!

Nina rivelerà infatti a Henning che la sua azienda è in gravi difficoltà a causa dei debiti e rischia il fallimento. Ebbene, non solo il sommelier non si lascerà spaventare, ma bacerà appassionatamente la bella sconosciuta, per cui ha ormai perso la testa! Sarà dunque nato un nuovo amore?