Endless Love, anticipazioni: Asu e la gelosia per Kemal

Nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love, la nuova dizi turca in onda su Canale 5, i telespettatori avranno modo di fare la conoscenza di Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), affascinante ragazza che ha un debole per Kemal Soydere (Burak Özçivit). Proprio per questo, Asu svilupperà fin da subito una sorta di avversione per Nihan Sezin (Neslihan Atagül), il grande amore di Kemal.

Endless Love, news: ecco chi è Asu

Per prima cosa è bene chiarire chi è Asu. Parente di Hakkı Alacahan (Metin Coşkun), il capo di Kemal, Asu arriverà a Istanbul proprio nel momento in cui lo stesso Soydere deciderà di trattenersi nella cittadina al fine di seguire più da vicino il progetto che lo stesso Hakkı ha avviato con Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) e suo figlio Emir (Kaan Urgancıoğlu), ossia lo spietatissimo marito di Nihan.

Tuttavia, appena metterà piede nella capitale turca, Asu non potrà fare a meno di notare un atteggiamento distante di Kemal nei suoi riguardi, che ricondurrà proprio alla presenza di Nihan, la donna che lo ha lasciato cinque anni per contrarre all’improvviso matrimonio con Emir. Per questo, col trascorrere degli episodi, Asu non mancherà di mostrare il proprio malcontento…

Endless Love, spoiler: la gelosia di Asu verso Nihan

Eh sì: dato che Kemal si rivolgerà sempre meno a lei, anche per propositi lavorativi ai quali invece era abituata a collaborare, Asu farà davvero fatica a nascondere il proprio nervosismo quando, su invito dell’uomo, Nihan accetterà di fare una sua opera in un muro della sede dell’azienda di Hakkı.

A quel punto, Asu chiederà immediatamente a Kemal per quale motivo non l’ha coinvolta in tale decisione e l’accuserà di stare abbandonando la loro amicizia, sottolineando che da quando è arrivata a Istanbul non l’ha presentata nemmeno alla sua famiglia. Una vera e proprio scenata di gelosia a cui però Kemal non darà più di tanto peso, visto che per lui Asu sarà semplicemente un’amica. Non a caso, farà un passo in buona fede per cercare di rimediare…

Endless Love, trame: Kemal decide di presentare Asu alla sua famiglia

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Kemal risponderà alle accuse scegliendo di invitare Asu a cena per presentarla al padre Hüseyin (Orhan Güner), alla madre Fehime (Zeyno Eracar), al fratello Tarık (Rüzgar Aksoy) e alla sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse). Un gesto distensivo che Asu accetterà col sorriso, ma che potrebbe al tempo stesso generare qualche equivoco, in primis perché Fehime riterrà possibile che Asu sia la nuova fidanzata di Kemal, dopo la sofferenza patita per l’abbandono di Nihan avvenuto cinque anni prima.

L’invito tra l’altro “riaccenderà” l’animo di Asu, che da subito metterà i puntini sulle i con Nihan circa l’affresco da fare all’interno della sede dell’azienda di Hakki. Questo sarà dunque l’inizio di un vero e proprio triangolo amoroso di Endless Love oppure la storyline con protagonista Asu virerà su altre direzioni? Seguici su Instagram.