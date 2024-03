Endless Love anticipazioni: Nihan chiede aiuto a Leyla, ecco perché

Le continue minacce del marito Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) spingeranno la sfortunata Nihan Sezin (Neslihan Atagül) a reagire per proteggere Kemal Soydere (Burak Özçivit), il suo grande amore. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Endless Love, la pittrice chiederà aiuto a Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor) per convincere Kemal ad uscire dalla sua vita…

Endless Love, news: Kemal e la casa “sottratta” a Emir

Tutto partirà quando, grazie all’aiuto di Leyla, Kemal riuscirà ad acquistare la stessa casa desiderata da Nihan il periodo in cui stavano insieme. Una “novità” che farà andare su tutte le furie Emir, che aveva puntato lo stesso immobile nella speranza di poter conquistare, finalmente, la moglie. Fatto sta che Nihan resterà sorpresa appena apprenderà che Kemal è il nuovo proprietario della casa e troverà il coraggio di parlare con lui, lasciandogli intendere, tra l’altro, che il suo matrimonio con Emir è tutt’altro che felice.

In pratica, appena l’uomo le rinfaccerà che avrebbero potuto vivere insieme in quell’abitazione, se lei non avesse sposato Emir per interesse, Nihan dirà a Kemal che sta vivendo in un vero e proprio incubo e, con le lacrime agli occhi, sottolineerà di stare sperando che lui riesca a svegliarla dallo stesso. Parole drammatiche che porteranno Kemal a pensare che forse, cinque anni prima, Nihan non abbia scelto in piena libertà di contrarre matrimonio con Emir.

Endless Love, trame: Emir minaccia Nihan

Il dialogo tra Kemal e Nihan verrà osservato da lontano da Emir, il quale deciderà poi di intervenire. Ovviamente, di fronte a Kemal, Emir manterrà la calma ma passerà poi alle minacce, appena resterà da solo con la consorte. L’imprenditore ricorderà infatti a Nihan che, qualora lo volesse, non ha in mano soltanto il destino dei suoi genitori, Önder (Kürşat Alnıaçık) e Vildan Acemzade (Neşe Baykent), e del fratello Ozan (Barış Alpaykut), ma pure quello di tutti i familiari di Kemal.

Intimidazioni in piena regola che spingeranno Nihan a proteggere Kemal. Non a caso, la nostra protagonista sceglierà di rivolgersi proprio a Leyla, la migliore amica del suo ex…

Endless Love, spoiler: Nihan chiede aiuto a Leyla

Eh sì: inconsapevole del fatto che Leyla sia sua zia, Nihan troverà il modo di parlare con la donna e le chiederà di fare il possibile affinché Kemal smetta di gravitare attorno a lei poiché, in quel caso, non saprebbe in che modo controllare la rabbia e le eventuali rappresaglie di Emir. Ascoltata la richiesta, Leyla prometterà a Nihan di fare il possibile per convincere Kemal, ma poi agirà nella maniera opposta.

Possiamo infatti anticiparvi che Leyla telefonerà immediatamente a Kemal e gli dirà che i suoi sospetti erano fondati perché, anche dal suo punto di vista, Nihan non si è sposata con Emir per amore e il loro rapporto è tutt'altro che felice. Una scoperta determinante per i prossimi episodi della dizi, visto che Kemal rincomincerà a guardare Nihan con altri occhi…