Incastrati 2: cast e trama della fiction con Ficarra e Picone

Stasera (26 marzo) su Canale 5 fa ritorno la coppia comica Ficarra e Picone con i nuovi episodi di Incastrati, la serie che ha conquistato il pubblico nella sua prima stagione. La storia riprende esattamente da dove si era interrotta la precedente, con la rivelazione dell’identità del boss.

Salvo (Ficarra) e Valentino (Picone) si trovano nuovamente in pericolo di vita, intrappolati in una serie di eventi che li vedono ancora una volta “incastrati”. Le vicende si complicano ulteriormente con una serie infinita di colpi di scena e novità, tra cui un duplice omicidio dietro cui si cela un enigmatico individuo, l’ingresso di malavitosi stranieri e le intricate indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che sembrano non trovare soluzione. Parallelamente, i rapporti amorosi tra Salvo, Valentino e le loro rispettive compagne diventano sempre più burrascosi, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla trama.

Il cast principale della seconda stagione resta immutato rispetto alla precedente, con tutti gli attori che riprendono i loro ruoli: Salvatore Ficarra interpreta Salvo, mentre Valentino Picone è Valentino. Marianna Di Martino ritorna come Agata Scalia, un’agente di polizia che torna in Sicilia dopo una lunga assenza e diventa l’interesse amoroso di Valentino. Anna Favella interpreta Ester, la moglie di Salvatore e sorella di Valentino, coinvolta in una relazione con Gambino. Mary Cipolla è la Signora Antonietta, madre di Valentino ed Ester. Maurizio Marchetti riveste il ruolo del Portiere Martorana, impiegato nel condominio di Gambino e svelato come il misterioso boss. Tony Sperandeo è Tonino Macaluso, soprannominato “Cosa Inutile”, uno degli uomini del boss, mentre Domenico Centamore interpreta Don Lorenzo, soprannominato “Primo Sale”, anch’egli al servizio del boss. Infine, Sergio Friscia interpreta Sergione, un reporter televisivo e ex compagno di classe dei protagonisti.

La sceneggiatura è stata scritta da Salvo Ficarra e Valentino Picone, insieme a Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Alla regia ritroviamo ancora il duo comico, che ha confermato che la storia si concluderà definitivamente con questo secondo ciclo di episodi. La seconda stagione di Incastrati è disponibile su Netflix dal 2 marzo 2023.