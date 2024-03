La Promessa anticipazioni: Alejandro Vergara (ex Il Segreto) sarà Abel Bueno, ecco chi è

Un nuovo volto è destinato a farsi largo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. A partire dal 154° episodio, tenendo conto della numerazione spagnola, i telespettatori faranno la conoscenza del dottor Abel Bueno, interpretato dall’attore Alejandro Vergara, noto in Italia per essere stato Tomas de Los Visos nell’ultima stagione de Il Segreto. Le prime scene che vedranno per protagonista il medico saranno abbastanza “pericolose”…

La Promessa, news: Manuel e Jimena alla ricerca di un dottore

Tale storyline partirà nel momento in cui la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) impedirà a Jana Exposito (Jana Garcia) di continuare a prendersi cura della nuora Jimena de los Infantes (Paula Losada), in attesa del primo erede del figlio Manuel de Lujan (Arturo Sancho).

Appena scoprirà ciò che la suocera ha fatto, arrivando addirittura a mandare Jana per qualche giorno a casa dei suoi genitori, ossia i Duchi Infantes, Jimena andrà su tutte le furie perché non vorrà assolutamente ingaggiare un medico, come invece Cruz ha ordinato a Manuel di fare. Tuttavia, dopo aver ragionato con il marito sul farsi, Jimena acconsentirà a farsi visitare da un dottore, a patto che la Ezquerdo non abbia nulla a che vedere con la scelta dello stesso.

La Promessa, trame: Manuel decide di convocare il dottor Abel Bueno

A quel punto, data la reticenza mostrata dalla moglie, Manuel prometterà a Jimena che Cruz non avrà alcun ruolo sul nome del medico, ma vorrà sceglierlo in prima persona. Proprio per questo, il marchesino deciderà di mettersi in contatto con Abel Bueno, un suo vecchio amico nel frattempo diventato medico. Tuttavia, ve lo diciamo sin da ora, Abel rifiuterà la richiesta di Manuel di visitare Jimena poiché sarà momentaneamente lontano dalla tenuta.

Una notizia, quella del “forfait” del dottore, che sembrerà far felice Jimena, almeno finché non si scontrerà con Cruz per un altro motivo: la culla del bambino che ha in grembo. Cruz contatterà infatti un falegname per crearne una completamente nuova, mentre Jimena insisterà affinché il suo erede possa utilizzerà quella che aveva lei quando era ancora in fasce.

La Promessa, spoiler: Abel entra in scena ed è subito scontro con Jana!

Nel bel mezzo di tutti questi intrighi, Jana riceverà finalmente il permesso di lasciare casa degli Infantes per tornare a La Promessa. Durante il tragitto, lo sguardo della Exposito si soffermerà però su un’erba curativa difficile da trovare, tant’è che proverà ad attraversare la strada per cercare di recuperarla. Tale iniziativa verrà interrotta dall’arrivo di una vettura, che investirà la nostra protagonista e la farà cadere rovinosamente a terra.

Il guidatore si fermerà per prestarle il primo soccorso, ma Jana – che fortunatamente non si sarà fatta nulla – si scontrerà immediatamente con lui e gli impedirà di riportarla a casa, anche se l’uomo asserirà di essere un medico e di poterla aiutare. E sicuramente avete già capito: quel dottore sarà proprio Abel Bueno e, in quanto tale, diretto a La Promessa proprio come lei… Seguici su Instagram.