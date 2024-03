La Promessa anticipazioni: Jimena accetta di farsi visitare da un medico ma…

La gravidanza difficile di Jimena de los Infantes (Paula Losada) prenderà sempre più spazio nelle prossime puntate italiane de La Promessa. A causa delle intromissioni della suocera Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che proibirà a Jana Exposito (Ana Garces) di continuare a prendersi cura di lei, la moglie di Manuel de Luján (Arturo Sancho) sarà costretta a prendere in considerazione l’idea di farsi visitare da un medico. Richiesta alla quale acconsentirà, pur ponendo una “strana” condizione…

La Promessa, news: Cruz e il divieto a Jana

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi nei nostri precedenti post, la storyline prenderà il via nel momento in cui Cruz vieterà espressamente a Jana di continuare a dare a Jimena le sue creme e unguenti per farla stare meglio durante la gravidanza. Nonostante le rimostranze di Manuel, che dirà con forza alla madre che quella di “ingaggiare” la Exposito è stata una sua scelta, Cruz andrà dritta per la sua strada e farà presente al figlio che, dati i continui dolori d cui soffre, è meglio che Jimena si faccia vedere da un dottore, per evitare eventuali tragedie.

Parole che, in un certo senso, preoccuperanno Manuel. Non a caso, il marchesino rifletterà meglio su quanto detto dalla mamma e riterrà giusto consultare un dottore per capire se tutto stia procedendo per il meglio nella gestazione del bimbo che Jimena ha in grembo.

La Promessa, trame: Jimena non vuole che Cruz si intrometta

Tuttavia, la reazione di Jimena sarà completamente diversa rispetto a quella avuta da Manuel: durante la sua ennesima crisi di nervi, Jimena chiederà al marito di fare qualcosa per evitare che la madre si intrometta nella sua gravidanza, specificando che spettava soltanto a loro decidere se Jana potesse farsi carico o meno dei suoi malesseri e delle sue esigenze.

Da un lato Manuel darà ragione alla consorte, asserendo che cercherà di arginare le varie interferenze della madre; dall’altro il marchesino sottolineerà però che è altrettanto giusto fare una visita medica, chiedendo a Jimena di rifletterà seriamente su tale eventualità. A quel punto, Jimena accetterà ma porrà una condizione…

La Promessa, spoiler: Jimena accetta di farsi vedere da un medico ma…

Eh sì: possiamo anticiparvi che Jimena si dirà disponibile a farsi visitare da un medico soltanto se sarà lei a sceglierlo e non Cruz. Una clausola “particolare” alla quale Manuel non opporrà alcun tipo di resistenza, anche se chiederà alla moglie di poter partecipare a tale scelta. Jimena darà risposta affermativa a tale desiderio del marito, ma fin da subito sarà chiaro ai telespettatori che è rimasta infastidita anche da tale volontà del coniuge… ma per quale ragione?

Vi consigliamo di pazientare ancora un po’ perché questa trama principale della telenovela continuerà a riservare diverse sorprese, a partire dall’arrivo del sopracitato medico nella tenuta… Seguici su Instagram.