Tempesta d’amore: Carolin spezza il cuore a Michael… e scompare! | Anticipazioni italiane

Nei triangoli sentimentali, prima o poi qualcuno si ritrova col cuore spezzato! Ne sa qualcosa Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore farà le spese dell’amore “proibito” di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin aggredisce Vanessa

Dopo un matrimonio fallimentare e un anno in prigione da innocente, Carolin Lamprecht era pronta a ricominciare da capo sposando quello che credeva essere l’uomo della sua vita: Michael Niederbühl. La vita, però, le ha giocato un brutto scherzo…

Ad un passo dalle nozze, la donna si è infatti perdutamente innamorata di Vanessa Sonnbichler, ritrovandosi così in una situazione a dir poco impossibile: sposare un uomo pur amando un’altra persona, oppure annullare l’imminente matrimonio pur sapendo di non avere nessuna speranza di poter vivere il suo amore per Vanessa?

Tormentata e dilaniata dai sensi di colpa, Carolin sta provando a tenere sotto controllo la situazione mantenendo le distanze dalla Sonnbichler. Peccato solo che – quando quest’ultima le si avvicinerà con un gesto di tenerezza – la Lamprecht perderà completamente il controllo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin ferisce Michael e scompare

Sopraffatta dalla situazione, Carolin getterà una sconcertata Vanessa nel lago, segnando un punto di non ritorno nel loro rapporto. Di fronte al rifiuto dell’amica di fornirle spiegazioni per il suo comportamento, la Sonnbichler chiuderà infatti i loro rapporti.

Il risultato? La Lamprecht sarà sconvolta nel sapere che la sua amata non vuole più avere nulla a che fare con lei e non riuscirà a pensare altro. Ignaro di cosa stia davvero passando la sua amata, Michael proverà a distrarre quest’ultima provando insieme a lei il valzer nuziale. Proprio quel ballo romantico, però, farà scattare qualcosa in Carolin…

Sopraffatta dai déja vu del suo ballo insieme a Vanessa, Carolin allontanerà bruscamente il fidanzato dichiarando di stare commettendo un grosso errore e poi fuggirà, sparendo nel nulla. Disperato, Michael si metterà disperatamente alla ricerca della sua amata, ma senza successo.

Dove sarà Carolin? E, soprattutto, il suo rapporto con Michael sarà finito?