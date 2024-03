Tempesta d’amore: Paul alla riconquista di Josie! E Leon… | Anticipazioni italiane

Il momento tanto atteso sta per arrivare! Dopo mesi di bugie, intrighi e malintesi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) scoprirà finalmente la verità su Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) e capirà che è Josie Klee (Lena Conzendorf) il suo grande amore! E poco importa se quest’ultima è già impegnata con un altro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul scopre le bugie di Constanze

Da mesi ormai Paul ha il cuore diviso a metà tra i suoi sentimenti nei confronti di Josie e gli obblighi che crede di avere verso Constanze. Ora, però, tutto sta per cambiare! Tra pochissimo, infatti, crollerà il castello di bugie eretto dalla von Thalheim e l’uomo scoprirà così tutti gli intrighi di quest’ultima… incluso il suo presunto tradimento con Tatjana (Laura Egger)!

Come ricorderete, Constanze arrivò a drogare il fidanzato per fare in modo che Josie lo “sorprendesse” a letto con Tatjana, distruggendo così il legame di fiducia tra la Klee e Lindbergh. Ora che la verità sarà ormai fuori, però, nulla potrà più ostacolare l’amore tra i due protagonisti… o forse sì?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul vuole riconquistare Josie

Ebbene, come prevedibile, le cose non saranno semplici come avrebbe sperato Paul. Dopo il suo presunto tradimento, infatti, Josie ha iniziato una relazione con Leon (Carl Bruchhäuser) e sembra aver finalmente ritrovato la felicità….

Determinato a riavere la donna che ama, Paul farà a quest’ultima un’appassionata dichiarazione d’amore e inizierà persino a mandarle dei regali, facendo andare su tutte le furie sia Leon sia Josie stessa! Come se non bastasse, anche Erik (Sven Waasner) pregherà Lindbergh di non intromettersi nella relazione della figlia e non rivelarle la verità sugli intrighi di Constanze.

Il risultato? Convinto che lui e Josie siano destinati a stare insieme, Paul deciderà di farsi da parte e aspettare la sua amata. Nonostante i buoni propositi, però, la rivalità con Leon sarà inevitabile portando i due rivali ad iniziare una vera e propria guerra… Chi dei due avrà la meglio? Seguici su Instagram.