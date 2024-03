Vanina – Un vicequestore a Catania: personaggi e interpreti della fiction con Giusy Buscemi

Il fulcro principale di Vanina – Un vicequestore a Catania è Giusy Buscemi, che ha trovato piacere nell’interpretare un personaggio femminile così forte, coraggioso e distante dalla sua persona. Tuttavia, Vanina non è solitaria, né nella sua lotta contro la mafia, né tanto meno nella sua vita personale. Attorno a Giusy Buscemi si snoda un ricco cast di attori, con Giorgio Marchesi in primo piano nel ruolo del magistrato antimafia Paolo Malfitano, ex fidanzato di Vanina. Ecco quindi tutti i personaggi centrali della nuova serie televisiva Mediaset, in partenza questa sera (27 marzo) su Canale 5.

Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi, vicequestore presso la Mobile di Catania, una vera forza della natura. La giovinezza la pervade, amando la vita con una frenesia contagiosa. La morte e il dolore l’hanno segnata a soli quattordici anni, quando ha assistito impotente all’omicidio del padre, Giovanni Guarrasi, un poliziotto ucciso da un commando mafioso. Quel tragico evento ha plasmato il suo destino: ha deciso di diventare poliziotta per combattere la mafia e vendicare suo padre. Nonostante la sua determinazione, l’amore ha messo in discussione tutte le sue certezze. Paolo, il magistrato con cui ha condiviso investigazioni e momenti difficili, ha fatto vacillare il suo impegno. La paura di perderlo l’ha spinta a fuggire da Palermo e a rifugiarsi a Catania, sperando di trovare pace e una nuova vita. Tuttavia, sa che non si può scappare per sempre, né dal passato né dall’amore.

Giorgio Marchesi presta il volto a Paolo Malfitano, un magistrato antimafia alla Procura di Palermo. Vanina è il suo punto debole, il riflesso dei suoi desideri e delle sue paure più profonde. Quando la mafia lo ha preso di mira, ha capito che la presenza di Vanina al suo fianco era diventata impossibile. La paura di perderla, simile al dolore provato per la perdita del padre, lo ha spinto a capire le ragioni della fuga di Vanina da Palermo. Nonostante tutto, sente il bisogno di averla nella sua vita, di credere nell’impossibile come faceva da bambino quando sognava di diventare un prestigiatore. Mosso da questa fiducia incrollabile, si reca a Catania per chiedere a Vanina di affrontare le sue paure e concedersi una seconda possibilità. Sarebbe disposto persino a cambiare vita per lei. Ma prima di poter considerare un futuro insieme, devono affrontare un’ultima sfida.

Corrado Fortuna interpreta Manfredi Monterreale. Pediatra, motociclista e abile cuoco, Manfredi è un uomo che sorprende al primo sguardo. Le sue origini palermitane, la sua leggerezza d’animo e la sua passione per la vita catturano l’attenzione di Vanina fin dal loro primo incontro. Nonostante le sue riserve, Manfredi riesce a far breccia nel cuore della vicequestore con la sua sensibilità e determinazione. Anche se Vanina gli avverte della complessità della sua vita, lui è deciso a non arrendersi. Tuttavia, il ricordo di Paolo si frappone tra loro, rendendo difficile qualsiasi prospettiva di una relazione duratura.

Claudio Castrogiovanni è l’Ispettore capo Carmelo Spanò, braccio destro di Vanina. È un poliziotto della vecchia scuola, affidabile, intraprendente e instancabile. Nessuna porta è chiusa per lui e sa mantenere la calma anche nei momenti più critici. Tuttavia, inizia a sentirsi invecchiato e cerca maldestramente di nascondere i segni del tempo. Fedele a Vanina, con cui condivide un legame particolare, condividendo persino l’insonnia che è sopraggiunta dopo la fine del suo matrimonio. Insomma, la sua cura per la malattia del sonno consiste nel girare per Catania, una città che non dorme mai, alla ricerca di indizi per nuovi casi.

Paola Giannini è l’Ispettore Marta Bonazzoli. Originaria di Brescia, vegana e appassionata di moto, Marta nasconde un segreto che l’ha portata a Catania. Pur dimostrando un’audacia notevole sul lavoro, sa anche essere empatica di fronte ai drammi umani che deve affrontare. Nonostante le difficoltà iniziali di inserimento in una squadra composta principalmente da siciliani, riesce a superare gli ostacoli e a farsi rispettare.

Giulio Della Monica è il sovrintendente Mimmo Nunnari. Nonostante i suoi abiti militari e la sua passione per i film di guerra, è molto più di quanto sembri. È un poliziotto competente e appassionato, un vero detective nel suo scandagliare le vite dei sospettati. Tuttavia, la sua debolezza è Marta, la collega che gli fa girare la testa. Nonostante ciò, è un amico fidato per i suoi colleghi, sempre presente nei momenti di difficoltà.

Danilo Arena è l’agente Salvatore Lo Faro, un bel ragazzo, atletico e entusiasta del suo lavoro. Nonostante sembri concentrarsi troppo sui social e sui selfie, si dimostra più intelligente e sensibile di quanto possa sembrare. La sua storia drammatica coinvolge l’intera squadra, ma Vanina decide di dargli fiducia e lui, in cambio, dimostra di essere grato e pronto ad aiutarla.

Orlando Cinque è Tito Macchia, conosciuto come il “Grande Capo” da Vanina e il resto della squadra Omicidi, Tito è il dirigente più alto della Mobile di Catania. Sebbene debba gestire le esigenze burocratiche, sa affidarsi a Vanina per le indagini sul campo, riconoscendo il suo straordinario valore e la sua affidabilità.

Dajana Roncione è Giuli De Rosa, amica di lunga data di Vanina, sin dai tempi della scuola a Palermo. A Catania, diventano un punto di riferimento l’una per l’altra. Contrasta perfettamente con l’abbigliamento casual di Vanina, mostrando un look impeccabile. Amante della vita mondana, si ritrova però invischiata in un complicato guaio sentimentale nonostante la sua competenza come avvocato matrimonialista.

Alessandro Lui presta il volto a Adriano Calì, un altro grande amico di Vanina a Catania. È la compagnia ideale per una serata tranquilla a casa, ma è anche un medico legale molto competente. La sua relazione con Luca, un giornalista spesso fuori per lavoro, lo rende un punto di riferimento stabile per Vanina e gli altri.

Maurizio Marchetti è Biagio Patanè, il primo superiore di Carmelo Spanò alla Mobile adesso in pensione. Anche se non è più in servizio, la sua esperienza e i suoi consigli sono ancora molto apprezzati da Vanina e dal resto della squadra. Con Vanina ha in comune la passione per il cioccolato e le sue proprietà “energetiche”.

Questo è solo un assaggio della vasta e colorata rete di relazioni e personaggi che popolano il mondo del vicequestore Vanina Guarrasi e che conosceremo a partire da stasera.