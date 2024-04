La Promessa, anticipazioni: arriva Feliciano, ecco chi è

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i telespettatori dovranno familiarizzare con i volti di alcuni nuovi ruoli: oltre al medico Abel Bueno (Alejandro Vergara), che arriverà alla tenuta per prendersi cura di Jimena de los Infantes (Paula Losada) e della sua gravidanza, diversi personaggi si troveranno ad avere a che fare anche con Feliciano Arcos (Marcos Orengo), il misterioso fratello dell’arcigna Petra (Marga Martinez). Cerchiamo dunque di capire come verrà introdotto Feliciano nelle storyline della telenovela iberica…

La Promessa, news: Petra sempre più isolata

Come prima cosa, è bene ricordare ai nostri lettori che in questa fase della storia Petra sarà stata nuovamente isolata da quasi tutti gli inservienti de La Promessa per la nuova vicinanza mostrata nei riguardi della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Una delle poche a rivolgerle la parola sarà infatti Teresa Villamil (Andrea Del Rio) che un giorno, approfittando della pausa della merenda, le chiederà per quale motivo lei esegua alla lettera tutti gli ordini, anche quelli più infausti, che le dà la moglie del marchese Alonso (Manuel Regueiro).

Nonostante il tono pacato utilizzato da Teresa, Petra si risentirà per tale richiesta e si limiterà a rispondere di avere un debito di riconoscenza nei riguardi della marchesa per qualcosa legata al suo passato. Un vero e proprio mistero che pian piano comincerà a prendere forma…

La Promessa, spoiler: Feliciano arriva nella tenuta

Possiamo infatti anticiparvi che, il giorno seguente a tale dialogo, Feliciano si presenterà all’improvviso alla tenuta e la prima persona che incrocerà sarà il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent). Ovviamente, dato che sarà un vero e proprio estraneo, Romulo chiederà immediatamente a Feliciano per quale motivo lui si trovi negli spazi de La Promessa riservati alla servitù, cosa che spingerà il giovane a dirgli che è lì per fare visita a Petra.

Appena se lo ritroverà di fronte, dopo essere stata avvertita da Baeza, la Arcos sembrerà seccata dalla presenza di Feliciano, che poi abbraccerà con affetto quando si sincererà del fatto che il loro papà sta bene. Dopo ciò, Petra presenterà Feliciano a Romulo, affermando che è suo fratello più piccolo.

La Promessa, trame: qual è il vero legame tra Petra e Feliciano?

Una presenza, quella di Feliciano, che desterà fin da subito una certa curiosità tra tutti gli inservienti, anche se il diretto interessato tenderà subito a specificare che è passato a La Promessa semplicemente per fare un breve saluto a Petra. Le cose non andranno però esattamente così, visto che alla fine il ragazzo diventerà uno dei tanti dipendenti dei marchesi di Lujan.

E vi consigliamo di fare molta attenzione al giovane Arcos, visto che sarà legato a Petra da un misterioso segreto. Lo vedremo infatti in azione per tantissimo tempo e i colpi di scena non mancheranno. In primis perché proprio lì, tra quelle mura, troverà il suo grande amore…