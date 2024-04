La Promessa anticipazioni: Petra cosa nasconde?

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa verrà pian piano a galla un grosso segreto che riguarda l’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez). Nuovamente isolata da tutti i dipendenti della tenuta per via della sua rinnovata alleanza con la perfida Cruz Ezquerdo (Eva Martin), la domestica attirerà a sé numerose critiche, che daranno modo ai telespettatori di scoprire qualcosa in più di lei…

La Promessa, news: Petra “sfiduciata” da Maria

La prima persona con la quale Petra si troverà a dover fare i conti è Maria Martinez (Sara Molina). Nel momento in cui deciderà di posticipare a data da destinarsi il suo matrimonio con Salvador Romea (Mario Garcia), la vivace amica di Jana Exposito (Ana Garces) prenderà immediatamente le distanze dalla Arcos, che ad un certo punto le chiederà conto della sua freddezza.

Già nervosa per come avrà dovuto rinunciare alle sue nozze e dai continui litigi dello stesso Salvador e di Lope (Enrique Fortun), da tempo innamorato di lei, Maria dirà chiaramente a Petra che non si fida più perché è tornata ad essere l’ombra di Cruz, capace di nascondere tutte le nefandezze che compie. Un discorso che colpirà nel segno Petra, la quale risponderà stizzita alla sua interlocutrice, anche se sarà chiaro che sta soffrendo per essere stata emarginata per l’ennesima volta.

La Promessa, trame: Teresa “affronta” Petra

Comunque, anche se tutti sembreranno voltarle le spalle, Petra avrà anche chi troverà il coraggio di parlarle per capire da che cosa derivi tutta la riconoscenza e la sudditanza che ogni volta mostra nei confronti della marchesa. Tale persona sarà Teresa Villamil (Andrea Del Rio) che un giorno, durante la merenda, si confronterà proprio con la Arcos chiedendole spiegazioni dei suoi comportamenti.

Senza entrare troppo nei dettagli, Petra sosterrà a quel punto che Cruz le ha salvato la vita, lasciandole intendere che nessuno sa fino in fondo che cosa la leghi a lei. Ciò sarà il primo accenno di un segreto che avrà per protagonista la Arcos e tutto ciò sarà da collegare ad una new entry…

La Promessa, spoiler: qual è il segreto di Petra?

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che, tra non troppo tempo, si presenterà a La Promessa il giovane Feliciano (Marcos Orengo), ossia il fratello di Petra. Quest’ultima resterà attonita appena si ritroverà di fronte al parente, ma gli mostrerà fin da subito un particolare affetto. Per quale motivo? Vi consigliamo di non perdere i prossimi episodi perché sono in arrivo tantissimi colpi di scena… Seguici su Instagram.