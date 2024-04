Tempesta d’amore: Alexandra perde tutto e dichiara guerra a Christoph! | Anticipazioni italiane

La linea di confine tra odio e amore non è mai stata così sottile! Dopo essere arrivata vicina a lasciare tutto per Christoph Saalfeld (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) sarà infatti determinata a distruggere quell’uomo per cui prova quei sentimenti così travolgenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra spezza il cuore a Christoph

Dopo la traumatica fine della sua relazione con Christoph, Alexandra ha trovato in Markus un compagno ideale – nella vita e negli affari – con cui ormai da quasi trent’anni conduce una vita felice. Peccato solo che i suoi vecchi sentimenti per Saalfeld siano riesplosi più forti che mai, mettendo tutto in pericolo…

Dopo aver ceduto alla passione col suo ex, la Schwarzbach è arrivata molto vicina ad accettare la folle proposta di quest’ultimo: lasciare tutto e tutti per iniziare una nuova vita insieme a Formentera. All’ultimo minuto, però, la ragione ha prevalso.

Seppur addolorata, Alexandra ha spiegato dunque a Christoph di non poter abbandonare la propria famiglia, infliggendo a Markus la stessa sofferenza che Saalfeld fece patire a lei anni prima. Con il proprio rifiuto, però, la donna scatenerà qualcosa che non avrebbe mai potuto immaginare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra dichiara guerra a Christoph

Ferito e – allo stesso tempo – determinato a liberarsi di Markus, Christoph deciderà infatti di far fallire il piano degli Schwarzbach e rivelare a Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) l’intrigo ordito dai due coniugi per convincerli a vendere l’ala est del Fürstenhof.

Ovviamente Alexandra e Markus proveranno a convincere i due Saalfeld che Christoph sta solo bluffando spinto dalla gelosia. Tutto, però, sarà inutile: Werner e Robert si ritireranno dal progetto. E non è finita qui!

Nonostante Christoph abbia promesso ad Alexandra di non smascherare i falsi in bilancio della “Schwarzbach AG”, Markus temerà che il rivale possa tradirli e deciderà dunque di eliminare ogni prova ripianando i propri debiti. Per farlo, però, sarà costretto a vendere la casa appartenuta alla sua famiglia da generazioni, spezzando il cuore di Alexandra e di Eleni (Dorothée Neff)…

Il risultato? In Alexandra monterà un odio profondo nei confronti di Christoph, reo di averle tolto tutto! L'amore sarà dunque definitivamente scomparso?