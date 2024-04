Tempesta d’amore: Carolin cancella il matrimonio con Michael! | Anticipazioni italiane

Il momento inevitabile è arrivato! Dopo settimane di tira e molla sentimentali, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) prenderà una decisione sofferta destinata a cambiare tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa bacia Carolin

Quando ritrovi il tuo amore di gioventù dopo vent’anni e ti rendi conto che i tuoi sentimenti non sono cambiati, è facile credere ad un segno del destino. Questa volta, però, il destino in questione ha riservato una sorpresa beffarda a Carolin…

Ad un passo dalle nozze col suo primo grande amore – Michael (Erich Altenkopf) – la donna si è infatti innamorata di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). E, nonostante tutti i suoi sforzi, non sembra riuscire a tenere sotto controllo i propri sentimenti per quest’ultima… anzi!

Benché abbia promesso a se stessa di concentrarsi sulla sua relazione con il medico, Carolin si è infatti avvicinata ogni giorno di più a Vanessa, che – a sua insaputa – ha iniziato a ricambiare i suoi sentimenti. E così tra le due donne si è arrivati ad un inevitabile bacio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin annulla le nozze con Michael

Se per la Lamprecht quel bacio rappresenterà la prova che i suoi sentimenti sono ricambiati, la Sonnbichler sarà di tutt’altro avviso. Determinata a portare avanti il sogno di una famiglia insieme a Max (Stefan Hartmann), Vanessa ribadirà infatti a Carolin di non provare nulla per lei, rinfacciandole tra l’altro di ingannare Michael.

Ebbene, saranno proprio le parole della sua amata feriranno profondamente la Lamprecht, insinuando in lei il dubbio che sia giusto portare avanti le nozze con il medico. Il momento della svolta arriverà però poco dopo: quando Carolin proverà il suo abito da sposa, si troverà di fronte niente altri che Vanessa. E gli sguardi tra loro saranno inequivocabili…

A quel punto per la Lamprecht sarà chiaro di non potersi unire in matrimonio con Michael con una simile confusione nel cuore. E così, seppur addolorata, la donna comunicherà al medico di non poterlo sposare e di voler dunque cancellare il loro – ormai imminente – matrimonio! Sarà la fine per il loro amore?