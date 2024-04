Tempesta d’amore, casting news: torna VALENTINA, la figlia di Robert (e avrà un nuovo volto) | Anticipazioni italiane

Una bellissima sorpresa attende i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nelle puntate della soap presto in onda sui nostri teleschermi farà infatti ritorno un personaggio storico amatissimo, con delle storyline appassionanti… ed un nuovo volto! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Valentina

Se la famiglia Saalfeld è da sempre la colonna portante di Tempesta d’amore, ci sono alcuni suoi membri che – più di altri – sono stati presenti nel corso degli anni. Tra questi figura sicuramente Robert (Lorenzo Patané), ad oggi unico personaggio ad aver ricoperto per ben due volte il ruolo di protagonista per poi rientrare anni dopo a far parte del cast fisso della soap.

Ebbene, come sappiamo – anni dopo il suo “happy end” con Eva (Uta Kargel) – l’uomo è tornato a vivere al Fürstenhof insieme all’allora moglie e alla figlia adolescente Valentina. Dopo un inizio in sordina, proprio quest’ultima è stata al centro di una maturazione personale incredibile, trasformandosi in una giovane donna sicura di sé.

In questa fase di crescita un ruolo fondamentale è stato indubbiamente giocato da Fabien (Lukas Schmidt), il figlio di Michael (Erich Altenkopf). Come ricorderete, Valentina scoprì infatti l’amore proprio grazie a quest’ultimo, arrivando a decidere di trasferirsi insieme al fidanzato a Lipsia per iniziarvi una vita da “adulta”. Tutto, però, sta per cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina torna e inizia una nuova vita

Tra pochi giorni la giovane Saalfeld ricomparirà improvvisamente al Fürstenhof per la gioia di Werner (Dirk Galuba) e Robert. Ben presto, però, sarà chiaro che la sua tutto è tranne che una visita di cortesia alla propria famiglia…

Scopriremo infatti che Valentina sta vivendo una profonda crisi esistenziale: non solo il suo amato Fabien ha chiuso la loro relazione, ma la ragazza ha anche abbandonato gli studi! Sarà dunque con il cuore a pezzi che la ragazza tornerà dunque alla sua casa natale, dove spererà in un nuovo inizio.

Ed in effetti anche questa volta il Fürstenhof manterrà la promessa: non solo Valentina troverà una nuova vocazione professionale, ma anche l’amore…

Tempesta d’amore, casting news: recast per Valentina Saalfeld

Da quando è ricomparsa in scena come adolescente, Valentina è stata interpretata da Paulina Hobratschk, giovane interprete tedesca che ha prestato il volto a questo personaggio dal 2018 fino al 2020. Per questo nuovo ritorno, però, ci sarà una rivoluzione a livello di casting!

A partire dalla puntata numero 3917, il personaggio di Valentina Saalfeld verrà infatti interpretato da Aylin Ravanyar, giovane attrice tedesca oggi 27enne. Se la somiglianza fisica con l’artista che l’ha preceduta è indubbio, a livello di interpretazione la Ravanyar dovrà toccare corde molto diverse. La “nuova” Valentina sarà infatti protagonista di linee narrative molto diverse da quelle che la sua versione più giovane aveva vissuto.

Chiudiamo anticipandovi che questa volta Valentina resterà a farci compagnia per alcuni mesi, ma nulla esclude un suo futuro ingresso nel cast fisso della soap. In Germania, infatti, questo amatissimo personaggio è da pochissimo rientrato in scena…