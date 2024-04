Tempesta d’amore: Christoph rivela a Eleni la relazione con Alexandra! | Anticipazioni italiane

Una nuova delusione attende Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la futura protagonista della soap scoprirà infatti che i genitori le hanno mentito un’altra volta, avvicinandosi sempre più ad una pericolosa verità… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni delusa dai genitori

Il matrimonio tra Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) non è l’unico rapporto umano che si sta sgretolando all’interno della famiglia Schwarzbach! Legatissima ai genitori e legata a loro da un rapporto di stima “cieca”, Eleni si sta infatti rendendo conto di essere stata molto ingenua…

Dopo aver difeso strenuamente la sua famiglia dalle accuse di Christoph (Dieter Bach) – che ne aveva smascherato gli intrighi contro il Furstenhof – nonché dalle insinuazioni dell’amica Valentina (Aylin Ravanyar), Eleni si sta infatti ricredendo…

Il momento della svolta è arrivato quando la ragazza ha sorpreso i genitori mentre distruggevano le prove del loro coinvolgimento nel tragico incidente che ha lasciato Shirin (Merve Çakır) completamente cieca. Una scoperta che ha sconvolto la giovane Schwarzbach.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph rivela a Eleni la storia con Alexandra

Nonostante i tentativi di Markus e Alexandra di convincerla di aver agito in buona fede e di non aver alcuna responsabilità nell’accaduto, Eleni si è inevitabilmente allontanata da loro, sentendosi ingannata dai suoi “idoli”. E purtroppo le delusioni non finiranno qui…

Durante una conversazione con Christoph – che Eleni accuserà di volersi intromettere nel matrimonio dei genitori – l’albergatore risponderà con una vera e propria bomba: lui e Alexandra non sono semplici conoscenti, bensì ebbero una lunga ed intensa relazione sentimentale! Una verità molto diversa dalla versione che la ragazza aveva ricevuto dai genitori…

Furiosa, Eleni affronterà dunque Markus e Alexandra, accusandoli di averla nuovamente ingannata. La ragazza però ignora che la madre le ha nascosto un segreto molto più grande che riguarda le sue origini…