Tempesta d’amore: Eleni scompare! E Alexandra si riavvicina a Christoph… | Anticipazioni italiane

Nulla sembra riuscire a tenere lontani Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Nonostante il duro colpo subito dalla donna – che ha perso addirittura la propria casa – per colpa dell’ex fidanzato, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due si riavvicineranno infatti pericolosamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra si riavvicina a Christoph

La storia d’amore tra Christoph e Alexandra sembra non avere mai fine. Ritrovatisi, reinnamoratisi e addirittura arrivati vicini a fuggire insieme, questi due personaggi si erano allontanati quando Saalfeld aveva smascherato a Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) il piano degli Schwarzbach. La crisi, però, non è durata a lungo…

Nonostante lei e Markus (Timo Ben Schöfer) siano addirittura stati costretti a vendere la propria casa per ripianare i debiti della loro azienda, Alexandra ha infatti sorpreso tutti decidendo di difendere Christoph in tribunale, evitandogli una probabile durissima pena. E il riavvicinamento è solo agli inizi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph aiuta Alexandra a ritrovare Eleni

Sarà in queste circostanze che Eleni (Dorothée Neff) – l’adorata primogenita di Alexandra – scomparirà nel nulla dopo un’escursione in montagna, mandando sua madre nel panico. Un’occasione che Christoph non si lascerà sfuggire…

Vedendo la sua amata in difficoltà, Christoph non esiterà infatti ad offrirsi di andare a cercare Eleni insieme a lei. Offerta che lei accetterà felice! I due si incammineranno dunque nel bosco alla ricerca della ragazza, riuscendo effettivamente a trovarla: Eleni si era semplicemente fermata insieme a Valentina (Aylin Ravanyar) in una baita!

Insomma, fortunatamente si tratterà di un falso allarme, ma il gesto di Christoph farà comunque chiaramente breccia nel cuore di Alexandra, che avrà sempre più difficoltà a controllare ciò che prova. E sarà proprio allora che faremo una scoperta incredibile…