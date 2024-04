Tempesta d’amore: Alexandra salva Christoph in tribunale (e si riavvicina …) | Anticipazioni italiane

Odi et amo. La celebre espressione catulliana sembra essere stata scritta per Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Dopo un passato di amore e dolore, seguito da una riappacificazione, un ritorno di fiamma e poi una nuova guerra, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questi due personaggi si riavvicineranno infatti a sorpresa grazie ad una decisione inaspettata della donna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra perde tutto per colpa di Christoph

Ritrovatisi e (re)innamoratisi dopo più di vent’anni, Christoph e Alexandra sono l’esempio vivente di come amore e sentimenti possano permanere ed evolvere nel corso del tempo. Peccato solo che ora la donna abbia dei legami da tenere in considerazione…

Dopo aver preso seriamente in considerazione l’idea di lasciare tutto per iniziare una nuova vita insieme a Christoph, Alexandra ha infatti scelto di restare fedele a Markus (Timo Ben Schöfer) e alla sua famiglia. Una decisione che ha scatenato una reazione inaspettata da parte di Saalfeld…

Col cuore a pezzi, l’albergatore ha infatti deciso di far fallire il progetto degli Schwarzbach sul Fürstenhof, costringendo di fatto i due coniugi a vendere la loro cara di famiglia pur di ripianare i debiti della loro azienda.

A quel punto la rabbia di Alexandra nei confronti del suo ex esploderà! Ma l’amore tra lei e Christoph sarà davvero scomparso? Inutile dire che la risposta è “no”…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra salva Christoph in tribunale

Poco dopo aver dichiarato guerra a Saalfeld, la Schwarzbach scoprirà infatti che quest’ultimo ha dei seri guai con la giustizia: il giudice pretende che si dichiari pentito di aver – mesi prima – drogato Ariane (Viola Wedekind) facendole credere di avere un tumore incurabile. In caso contrario, l’albergatore rischia la prigione!

Inutile dire che Christoph non avrà nessuna intenzione di scusarsi per le sue azioni, in quanto stava solo provando a proteggere la sua famiglia. La vera sorpresa sarà invece la reazione di Alexandra: nonostante abbia tutti i motivi per odiare il suo ex, la donna si offrirà infatti di aiutare quest’ultimo… e non solo a parole!

Nonostante l'opposizione di Markus, Alexandra deciderà infatti di difendere lei stessa Christoph in tribunale, riuscendo a compiere un vero e proprio miracolo! E a quel punto i due ex amanti si riavvicineranno come mai prima…